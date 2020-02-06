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Когда у человека появляются свободные средства, он непременно начинает раздумывать, куда вложить деньги, чтобы получать ежемесячный доход.

Перейдя по ссылке - https://richpro.ru/finansy/kuda-vlozhit-dengi-chtoby-ne-poteryat-zarabotat-sovety-ekspertov-html.html, вы найдете более 30 способов вложения денег с целью получения пассивного дохода.

Такова наша природа: каждый стремится обеспечить себе безбедное существование. Особенно в преклонном возрасте.

Кроме того, главными целями, которых стремится достичь потенциальный инвестор, выступают следующие:

обретение финансовой независимости; уверенность в завтрашнем дне; возможность получения качественного медицинского обслуживания.

По поводу последнего несколько подробнее. С годами мы не молодеем. Первые проблемы со здоровьем начинают проявляться в среднем возрасте. Если у вас есть достаточно денежных средств, можно пользоваться квалифицированными услугами специалистов и приобретать дорогие медикаменты, как говорится, без оглядки.

А вот если такой возможности нет, придется проходить лечение на общих основаниях. Разумеется, описывать «прелести» государственной медицины необходимости нет: все мы порядком наслышаны о ней.

Не стоит также забывать, что пагубное влияние на семейный бюджет может оказывать неожиданное заболевание или производственная травма. Поскольку работоспособность в обоих случаях утрачена, поступление финансов прерывается.

Если болезнь удалось победить - хорошо. А если нет? Вот для такого случая «подушка безопасности» в виде стабильного ежемесячного дохода придется очень кстати. За счет чего его можно обеспечить?

1. Банковский депозит

Более простого способа получить доход не существует. Единственная проблема заключается в том, что процент доходности, предлагаемый российскими банками, очень сильно не успевает за темпами инфляции.

Впрочем, это характерно для малых и средних сумм. А вот если на руках есть несколько миллионов, то, открыв депозит на специальных условиях (к таким клиентам банки чрезвычайно внимательны), можно и не работать, живя исключительно на полученные проценты.

Нужно только помнить, что выбирать следует надежный банк - крупный, системный. В противном случае, есть риск потерять все, за исключением страхового возмещения, выплачиваемого государством: один миллион четыреста тысяч положен каждому вкладчику кредитно-финансовой организации, оставшейся без лицензии.

2. Сдача недвижимости в аренду

Вариант, как вы понимаете, не для всех, а только для тех граждан, в собственности которых находится объект жилой либо же коммерческой недвижимости. Если она расположена в хорошем месте, считайте, что вам крупно повезло: те деньги, которые будет платить арендатор, будут хорошим финансовым подспорьем.

Отношения с ним следует оформлять официально путем подписания договора, в котором оговорены все аспекты взаимоотношения сторон. Это позволит избежать проблем с законом.

3. Собственный бизнес

Финансовые вливания необходимы ему всегда: расширение и развитие - залог высокой прибыли. Однако на современном этапе инвестировать в свое дело опасно: состояние экономики все больше напоминает кризисное.

Впрочем, это не означает, что от этого варианта следует отказываться. Вовсе нет. Просто в неспокойные времена требуется более тщательный анализ последствий вложения средств.

Так, в частности, необходимо:

- провести анализ потребительских настроений;

- присмотреться к конкурентам;

- оценить перспективы развития конкретной ниши.

Возможно, в результате вам удастся подтвердить тезис относительно того, что любой - даже самый тяжелый - кризис предоставляет владельцу бизнеса широкие возможности для развития.

Заключение

На этом все, теперь вы знаете, как минимум о 3-х, проверенных временем, способах вложения денег с целью получения пассивного дохода. И напоследок советую посмотреть видеролики про вложение денег.

Автор статьи - Максим Фадеев. Портал - https://richpro.ru/