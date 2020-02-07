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Преимущества и особенности выдачи займов под ПТС

13:53 7.02.2020

В жизни многих людей случаются ситуации, когда срочно требуются деньги, а обратиться не к кому

Такие проблемы довольно легко решить, если человек имеет собственное транспортное средство. В этом случае деньги под залог ПТС автомобиля можно получить в короткие сроки, без длительных сборов документации.

Особенности оформления кредитов под ПТС

Если сравнивать с обычными потребительскими займами, такой способ оформления средств происходит быстрее и проще. Особенности таких займов:

• За таким видом услуги может обратиться любой собственник автомобиля. Даже если человек имеет отрицательную кредитную историю, то МФО на это не обращают внимания, для них она просто неважна.
• Короткие сроки при оформлении займа и рассмотрении заявки.
• Возможность использования, после оформления кредита, транспортного средства. Собственник, как и прежде, может распоряжаться своим авто, хотя не имеет права его продать, подарить кому-нибудь или оставить в качестве залога. В этом случае имеются строгие ограничения. То есть повторно оформить кредит с данным авто уже возможности не будет.
Большинство банковских организаций, занимающихся подобным кредитованием, предлагают клиентам выгодные процентные ставки, а также приемлемые условия погашения займов.

Преимущества

Среди различных предложений на рынке по оформлению кредита займ под залог ПТС у владельцев транспортных средств пользуется большой популярностью. Это связано с несколькими факторами:

• Оформить кредит собственнику автомобиля можно после достижения 18 лет, реже 21 года. Возраст заемщика зависит от условий кредитной организации.
• Имеется возможность получить крупную денежную сумму. Размер кредита будет зависеть от технического состояния авто, срока его выпуска и производителя.
• Быстрое получение крупной суммы, размер кредита может достигать до 90% от стоимости транспортного средства.
• Адекватные процентные ставки по займу.
• Возможность погашать платежи в удобные сроки. Такие условия оговариваются индивидуально.
• Минимальный пакет документов.
• Возможность оформить заемные средства в пенсионном возрасте. Многие кредитные структуры устанавливают ограничения до 65 лет.

Кроме того, граждане пенсионного возраста могут оформить такой вид кредита, даже не имея никаких дополнительных источников дохода, кроме пенсии.
 

Темы: Личные финансы, Экономика
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