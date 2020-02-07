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Банк России снизил ключевую ставку до 6%

14:35 7.02.2020
Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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Банк России объявил о снижении ключевой ставки на 0,25 процентных пункта, до 6% годовых.

Регулятор «допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях», если ситуация в экономике России будет развиваться в соответствии с базовым прогнозом.

Ключевую ставку финансовый регулятор пересматривает впервые в 2020 году. В прошлом году ЦБ менял ключевую ставку пять раз, последний — в декабре.

Главным аргументом в пользу снижения ставки было замедление инфляции. Месячный рост цен в январе составил 0,4%, а с коррекцией на сезонность был практически нулевым, годовой замедлился до 2,4% с 3% в декабре. Таким образом, хотя ЦБ начал снижать ставку более полугода назад и опустил в общей сложности на 1,5 процентных пункта, цены до сих пор на это заметно не отреагировали, обращали внимание экономисты «ВТБ Капитала»: годовой рост цен не приближается к целевому для ЦБ уровню 4%, а все больше отдаляется от него и по итогам 2020 года может оказаться ниже прогнозируемых 3,5–4%.

За первую декаду января средняя максимальная ставка по вкладам десяти крупнейших российских банков упала до 5,927% годовых. Ставки по вкладам для населения напрямую зависят от ключевой ставки, устанавливаемой ЦБ. Российский рубль лишь немного ослабел к доллару и евро на Московской бирже в пятницу днем после решения ЦБ.

Клюевая ставка представляет собой процент по кредитам и депозитам, которые Центробанк предоставляет другим банкам. От ее уровня зависит, под какие проценты банки будут выдавать кредиты и открывать депозиты для своих клиентов.

Темы: Экономика и финансы, Центробанк РФ
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Комментарии читателей
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07.02.2020, 21:37
Гость: не в интересах правды, а в интересах истины

В институте на занятиях научного коммунизма нам, молодым, доказывали с трех пальцев,что кредиты американцев на квартиру(!) да ещё и с мебелью(!) под 5% годовых -вечная кабала.Где сейчас СССР?
07.02.2020, 18:27
Гость: **

Так того и добиваются.. чтоб все с вкладов взяли и в акции вложили.. а там... там есть где разгуляться.. а промышленность лежит и не шевелиться.. ей что 6% что 20% все едино.. мертвому припарки..
07.02.2020, 17:57
Гость: так

так и россия не является развитой страной.
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