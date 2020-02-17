Названы лучшие по качеству жизни регионы России

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Эксперты вновь назвали Москву и Санкт-Петербург лучшими регионами России по качеству жизни, пишет РИА Новости со ссылкой на свое исследование.

Как отмечает агентство, данный рейтинг строился на осносве комплексного учета 70 показателей, фиксирующих фактическое состояние аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере. На их основе был рассчитан рейтинговый балл, который выступает как оценка межрегиональных различий и критерий ранжирования регионов.

Согласно подсчетам экспертов, сводный балл Москвы, Петербурга и Московской области превышает 70 (возможный минимум – один, возможный максимум – 100). Отмечается, что эта тройка регионов возглавляет рейтинг уже много лет, имея высокие рейтинговые баллы, пока недосягаемые для других регионов.

Как считают эксперты, скорее всего, в ближайшие годы эта ситуация не изменится. Развитость инфраструктуры, высокий уровень развития экономики и социальной сферы вкупе с высоким потенциалом дальнейшего развития позволяет этим регионам надолго закрепиться в топе рейтинга.

Далее по качеству жизни следуют Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская, Ленинградская и Калининградская области и Югра.

Данные регионы характеризуются высоким уровнем экономического развития. На них приходится около 40% суммарного ВРП регионов России, оборота розничной торговли и инвестиций в основной капитал.

Внизу ретинга находятся Северная Осетия, Бурятия, Калмыкия, Ингушетия, республика Алтай, Курганская область, Забайкальский край, Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесия и Тува.