]]>
]]>
Главная Экономика Новости

Названы лучшие по качеству жизни регионы России

09:00 17.02.2020
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

Эксперты вновь назвали Москву и Санкт-Петербург лучшими регионами России по качеству жизни, пишет РИА Новости со ссылкой на свое исследование.

Как отмечает агентство, данный рейтинг строился на осносве комплексного учета 70 показателей, фиксирующих фактическое состояние аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере. На их основе был рассчитан рейтинговый балл, который выступает как оценка межрегиональных различий и критерий ранжирования регионов. 

Согласно подсчетам экспертов, сводный балл Москвы, Петербурга и Московской области превышает 70 (возможный минимум – один, возможный максимум – 100). Отмечается, что эта тройка регионов возглавляет рейтинг уже много лет, имея высокие рейтинговые баллы, пока недосягаемые для других регионов.

Как считают эксперты, скорее всего, в ближайшие годы эта ситуация не изменится. Развитость инфраструктуры, высокий уровень развития экономики и социальной сферы вкупе с высоким потенциалом дальнейшего развития позволяет этим регионам надолго закрепиться в топе рейтинга.

Далее по качеству жизни следуют Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская, Ленинградская и Калининградская области и Югра.

Данные регионы характеризуются высоким уровнем экономического развития. На них приходится около 40% суммарного ВРП регионов России, оборота розничной торговли и инвестиций в основной капитал.

Внизу ретинга находятся Северная Осетия, Бурятия, Калмыкия, Ингушетия, республика Алтай, Курганская область, Забайкальский край, Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесия и Тува.

Темы: Россия, Рейтинги, Экономика и финансы
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
17.02.2020, 15:10
Гость: Кот Мурр

Ещё есть Кисель-ТВ и сайт "Сделано у нас".
.
Только комментарии к ихнему вранью не читайте,а то расстроитесь снова.
17.02.2020, 15:09
Гость: Кот Мурр

А где солнечная процветающая Мордовия,куда даже парижанин Депардье переехал,так там жить хорошо?
17.02.2020, 14:16
Гость: Гость

Paдуюсь за Родину: Россия встала с коленок! Используйте момент!
Все комментарии (6)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации