Росстат обнаружил рост зависимости экономики России от нефти и газа

22:03

Росстат впервые представил расчеты индекса промышленного производства на основе нового базисного года — 2018-го. Ранее в расчетах применялся 2010 год.

Это позволило получить более актуальную оценку отраслевой структуры российского производства, пишет РБК.

Несмотря на провозглашенный правительством курс на диверсификацию экономики, данные Росстата показали увеличение доли добычи полезных ископаемых в структуре добавленной стоимости.

Так, доля сырьевых отраслей выросла с 34,3 до 38,9% в пересчете с 2010 на 2018 базисный год. Доля всех остальных видов деятельности снизилась, и особенно обрабатывающих производств, — с 53,2 до 50,7%.

Одновременно анализ структуры обрабатывающих производств показал рост доли выпуска нефтепродуктов. Сохранилась доля текстильной и легкой промышленности (производство текстильных изделий, одежды и обуви) — 1,5%, отраслей, связанных с обработкой древесины, производством бумаги и бумажных изделий, — 4%, а также производством компьютеров — 3,8%.