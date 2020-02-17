]]>
]]>
Главная Экономика Новости

Росстат обнаружил рост зависимости экономики России от нефти и газа

22:03 17.02.2020
Линия сборки передних панелей © KM.RU, Кирилл Савченко
© KM.RU, Кирилл Савченко
Материалы по теме:

Росстат впервые представил расчеты индекса промышленного производства на основе нового базисного года — 2018-го. Ранее в расчетах применялся 2010 год.

Это позволило получить более актуальную оценку отраслевой структуры российского производства, пишет РБК.

Несмотря на провозглашенный правительством курс на диверсификацию экономики, данные Росстата показали увеличение доли добычи полезных ископаемых в структуре добавленной стоимости.

Так, доля сырьевых отраслей выросла с 34,3 до 38,9% в пересчете с 2010 на 2018 базисный год. Доля всех остальных видов деятельности снизилась, и особенно обрабатывающих производств, — с 53,2 до 50,7%.

Одновременно анализ структуры обрабатывающих производств показал рост доли выпуска нефтепродуктов. Сохранилась доля текстильной и легкой промышленности (производство текстильных изделий, одежды и обуви) — 1,5%, отраслей, связанных с обработкой древесины, производством бумаги и бумажных изделий, — 4%, а также производством компьютеров — 3,8%.

Темы: Газовая промышленность в России, Нефтяная промышленность в России, Экономический анализ и прогнозы, Росстат
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
18.02.2020, 01:03
Гость: В СССР

два солдата из стройбата заменяли экскаватор, а сегодня его заменяет стадо таджиков и узбеков.
18.02.2020, 00:44
Гость: Вологда

Очередное доказательство что вождь глуп как пробка. Ведь он 20 лет в каждом послании талдычит что надо слезть с нефтяной иглы , диверсифицировать экономику.
Не верю что обошлось без Высших сил. Только на небе и только специально можно посмеяться так изощренно , дав неафриканскому народу на такой срок такого глупого вождя.
18.02.2020, 00:39
Гость: ABCD

Промышленность в РФ потихоньку умирает, она в общем уже никому не нужна (на верху), кроме народа- работать где то надо...а негде.
Всё что работает и производит- 1,2,3,4%.. а нефти, газа, руды, леса, в России на всех не хаватет, едва хватает на три десятка тех, кто в списке Форбс.
Не зря говорят. что пр Путине страна поднялась с колен и стала первой промышленной державой. И называется она -Китай.
Все комментарии (10)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации