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ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов

00:41 17.02.2020
Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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Банк России намерен существенно скорректировать практику банков в сфере «антиотмывочного» законодательства.

ЦБ опубликовал поправки, которые касаются признаков сомнительных операций. Перечень таких признаков сейчас содержит больше 100 позиций: если действия клиента подпадают под некоторые пункты, у банка есть основания приостановить или отказать в проведении транзакций, а в крайнем случае расторгнуть договор с таким клиентом.

Перечень критериев необычных операций «не обновлялся на протяжении последних восьми лет», то есть с момента появления положения в 2012 году, пишет РБК со ссылкой на представителя ЦБ. Регулятор совместно с Росфинмониторингом год разрабатывал эти признаки, чтобы «исключить устаревшие и добавить новые схемы совершения необычных операций с учетом современного развития финансового рынка и общей цифровизации технологий предоставления банковских услуг».

Вопросы могут вызвать снятие наличных с корпоративных карт, операции с виртуальными активами и использование исполнительных документов.

 

Темы: Банки в России, Экономика и финансы, Центробанк РФ
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
17.02.2020, 09:31
Гость: Интересно,

в какую сторону?
17.02.2020, 08:22
Гость: Trofy

КМ!
А где можно ознакомиться с перечнем?...
17.02.2020, 06:42
Гость: Ray Bloom

Переходим на бартер.
Все комментарии (4)
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