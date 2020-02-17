ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов

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Банк России намерен существенно скорректировать практику банков в сфере «антиотмывочного» законодательства.

ЦБ опубликовал поправки, которые касаются признаков сомнительных операций. Перечень таких признаков сейчас содержит больше 100 позиций: если действия клиента подпадают под некоторые пункты, у банка есть основания приостановить или отказать в проведении транзакций, а в крайнем случае расторгнуть договор с таким клиентом.

Перечень критериев необычных операций «не обновлялся на протяжении последних восьми лет», то есть с момента появления положения в 2012 году, пишет РБК со ссылкой на представителя ЦБ. Регулятор совместно с Росфинмониторингом год разрабатывал эти признаки, чтобы «исключить устаревшие и добавить новые схемы совершения необычных операций с учетом современного развития финансового рынка и общей цифровизации технологий предоставления банковских услуг».

Вопросы могут вызвать снятие наличных с корпоративных карт, операции с виртуальными активами и использование исполнительных документов.