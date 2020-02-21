Ущерб от работы нефтяных компаний превысил 200 млрд рублей

21:55

Основным загрязнителем является ПАО «НК Роснефть» и ее дочерние структуры

Фото с сайта nakanune.ru

В России резко возрос ущерб от загрязнения нефтепродуктами. По данным Миприроды РФ, в 2018 году показатель подскочил кратно и достиг нескольких миллиардов рублей.

Основным загрязнителем, как указывают экологи и официальные ведомства, является ПАО "НК Роснефть" и ее дочерние структуры. Эксперты отмечают, что ущерб в официальной статистике хоть и вырос, однако по-прежнему очень далек от реального положения дел. По оценкам "Гринпис", только водным объектам был нанесен ущерб порядка 200 млрд руб. При этом нефтяники регулярно настаивают на налоговых льготах, что ведет к дополнительным потерям бюджета.

По данным Министерства природных ресурсов РФ, в 2018 году ущерб от загрязнения нефтепродуктами вырос с 1 до 5,1 млрд руб. в сравнении с предыдущим годом, об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на отчет ведомства. В документе говорится, что наибольшее число нарушений было выявлено на предприятиях в южной России, а также в Сибири и на Урале. При этом государственные расходы на охрану окружающей среды за отчетный период составили 34,3 млрд руб., в то время как бюджет получил в качестве платы за негативное воздействие только 13,1 млрд руб.

Основными причинами негативной тенденции чиновники традиционно называют изношенность трубопроводов и оборудования нефтедобывающих компаний, нефтетранспотрных и нефтеперерабатывающих предприятий. Также одной из возможных причин может быть несоблюдение правил эксплуатации и профилактики техники в компаниях и незаконные врезки в нефтепроводы.

По данным службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений ХМАО-Югры (Природнадзор), на первое января 2019 года площадь нефтезагрязненных земель в округе составила 3310 га. При этом наблюдается позитивный тренд, при котором за год рекультивируется значительно больше земель, чем было загрязнено. Так, например, в 2018 году прирост в реестре таких территорий составил 274 га, в то время как было рекультивировано 641 га.

В Природнадзоре указывают, что основным загрязнителем в округе выступает ПАО "Роснефть" и ее дочерние структуры. Это обусловлено в первую очередь объемами добычи компании, которые существенно превышают показатели остальных участников рынка. Так, за 2018 год по вине "Роснефти" были загрязнены нефтепродуктами 262,3 га земли, но при этом рекультивировано 619 га, а общий объем земель, загрязненных госкомпанией, достиг 3128 га или 94,5% от всего показателя по округу.

Руководитель энергетической программы российского отделения "Гринпис" Владимир Чупров отметил, что фактические суммы ущерба могут быть многократно выше.

"Речь идет о пятикратном росте оцененного ущерба и, по нашим оценкам, это соответствует действительности. Сложно сказать, с чем он был связан, с тем, что государственные органы стали более внимательно относиться к этим нарушениям, или самих нарушений стало больше. Возможно и то, и другое. По нашим оценкам, суммарно вместе с региональными органами надзора до 10 млрд руб. ущерба от нефтегазовой промышленности должны были предъявляться в прежние годы. В целом, по статистике, которую дают сами нефтяные компании, количество аварийных разливов нефти сокращается. На этом фоне, наверное, рост связан в первую очередь с тем, что надзор стал работать лучше", – рассказал представитель "Гринпис".

В самой "Роснефти" заявляют, что в результате реализации программы "Повышение надежности трубопроводов в 2015-2019 годах" объем разлитой нефти и нефтепродуктов в результате отказов трубопроводов в 2018 году сократился и составил 2,81 т / млн т добычи нефти, по сравнению с объемом 2017 года снижение составило 6%.

И тем не менее, по данным Чупрова также получается, что основным загрязнителем в ХМАО как по нефти, так и по попутному нефтяному газу (ПНГ) остается "Роснефть". При этом компания претендует на существенные налоговые льготы, например, для освоения Таймыра.

"С нашей точки зрения, только по водным объектам ущерб от деятельности нефтяных компаний составляет порядка 200 млрд руб. В сумме это тысячи нефтяных разливов. Это практика, которая на Западе недопустима для рынка. Самое главное, что оценочные потери бюджета от льгот, которые нефтяные компании получат от освоения новых месторождений в Арктике, составляют 100 млрд руб. в год. Такова цена вопроса. Основные причины такого состояния заключаются в изношенности промысловых трубопроводов, и ситуация там, к сожалению, пока не меняется. Тенденция такова, что крупных разливов стало меньше, компании, по отрывочной информации, начали инвестировать больше в замену труб. Однако, по нашей оценке, объем недофинансирования сейчас составляет примерно 180 млрд руб. в год. Ситуация характерна для промысловых нефтегазодобывающих регионов ХМАО и ЯНАО, а также центральных регионов, где ведется переработка", – резюмировал Владимир Чупров.

По словам экологов, нефтяные разливы наносят существенный вред не только окружающей среде и фауне, но и человеку.

"Ущерб проявляется в воде и влечет за собой гибель рыбы, также страдают водоплавающие, наносится урон птицам. Если инцидент произошел на суше, то при крупном разливе гибнет лес из-за образования корки и нарушения воздушного обмена на границе почва-воздух. Как следствие, обедняется биоразнообразие почвы. Если говорить о ПНГ, то страдает воздушная среда – это черный углерод и загрязнение воздуха сероводородом, что опасно для людей и животных. К человеку они попадают через питьевую воду и по пищевой цепочке, например, через рыбу", – отмечают в экологической организации.

Добавим, что глава Росприроднадзора Светлана Радионова пообещала приехать в ХМАО и ЯНАО уже в марте. "Я приеду сразу после мартовских праздников. И комплексную проверку территории никто не отменял. ХМАО, ЯНАО заниматься будем весь год. Там проблем – не унести сразу все", – отметила чиновница, добавив, что если не умеют работать ее подчиненные – будет она.

Автор: Евгений Иванов