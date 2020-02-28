Пять богатейших россиян за день потеряли $6 млрд

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Обвал на биржах привел к тому, что состояние пяти богатейших россиян за один день сократилось на $6,058 млрд.

Так, президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов потерял $1,6 млрд, активы совладельца «Норникеля» Владимира Потанина за день уменьшились на $1,4 млрд, а председатель правления компании НОВАТЭК Леонид Михельсон потерял $1,2 млрд, пишет Forbes.

Владимир Лисин, владелец Новолипецкого металлургического комбината, потерял $910 млн (состояние оценивается в $21,3 млрд), а оценка капиталов замыкающего пятерку совладелеца «Северстали» Алексея Мордашова уменьшилась на $948 млн (до $19,9 млрд).

Специалисты считают, что акции компаний лидеров российской части списка Forbes падают по той же причине, по которой падает весь российский рынок, - паника из-за коронавируса.