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Пять богатейших россиян за день потеряли $6 млрд

18:49 28.02.2020
Фото с сайта pixabay.com
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Обвал на биржах привел к тому, что состояние пяти богатейших россиян за один день сократилось на $6,058 млрд.

Так, президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов потерял $1,6 млрд, активы совладельца «Норникеля» Владимира Потанина за день уменьшились на $1,4 млрд, а председатель правления компании НОВАТЭК Леонид Михельсон потерял $1,2 млрд, пишет Forbes.

Владимир Лисин, владелец Новолипецкого металлургического комбината, потерял $910 млн (состояние оценивается в $21,3 млрд), а оценка капиталов замыкающего пятерку совладелеца «Северстали» Алексея Мордашова уменьшилась на $948 млн (до $19,9 млрд).

Специалисты считают, что акции компаний лидеров российской части списка Forbes падают по той же причине, по которой падает весь российский рынок, - паника из-за коронавируса.

Темы: Экономика
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Комментарии читателей
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29.02.2020, 01:17
Гость: ABCD

Вы не поняли главного, вместе с бумажками дешевеет и олигархическая буржуазия в РФ. То есть, по сути всё могущество олигархии- это бумажные доллары. Если они исчезнут- то ВСЯ буржуазия в РФ превратится в НИЧТО.
29.02.2020, 00:26
Гость: мировые СМИ запускают пробный шар и предварительное апробиро

Там прощупывают если кандидатом от демократической партии на президентских выборах в США будет активный ней Питер Бутиджадж, который в отпуске стажируясь в разведке изучал источники финансирования Талибан служа в отпуске же в Афганистане и в Ираке. То будет год "великое" противостояние: миллиардер против активного гея: Дональд Трамп против Питера Бутиджаджа. Миллиардер теряет деньги. Короче, акцент новостных сообщений на потерю богачами своих денег - своей капитализации от падения их акций - он соответствует такому вектору предвыборной компании в США. Это пробный шар.
28.02.2020, 23:49
Гость: Я

Эка печаль: бумажки подешевели.
Заводы как работали так и работают.
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