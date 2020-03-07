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Мировые цены на нефть обвалились после срыва сделки ОПЕК+

07:53 7.03.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Мировые цены на нефть рухнули после того, как страны-участницы ОПЕК не смогли договориться с Россией об условиях сокращения добычи топлива, пишет РИА Новости.

По состоянию на вечер 6 марта цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI падала на 10,17%, до 41,23 доллара за баррель. При этом стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 9,4%, до 45,29 доллара за баррель.

Ранее в пятницу министр энергетики России Александр Новак заявил об истечении с 1 апреля обязательств по сокращению добычи нефти странами — членами сделки ОПЕК+. Москва так и не согласилась на предложение картеля дополнительно снизить производство из-за распространения коронавируса.

При этом глава Минэнерго отметил, что рынок может эмоционально отреагировать на сообщение о прекращении сделки.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца 2019 года договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, а в первом квартале 2020 года альянс сокращает добычу на 1,7 миллиона баррелей.

Темы: Нефтегазовый сектор экономики в мире
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Комментарии читателей
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07.03.2020, 16:12
Гость: личный опыт

"Здесь милиардеры ремешки затягивают,а не народ."
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Модератор, пропустите уже, пожалуйста, мое сообщение, что человек живет не в Бостоне, а в Жмеринке.
07.03.2020, 16:09
Гость: личный опыт

Ха-ха...кто ж позволит американцам избрать Сандерса. Сделают как в прошлый раз, весь аппарат демпартии будет работать против него и потопит старичка в пользу какого-нить прикормленного ставленника финансовых воротил.
Но факт остается фактом: желание бесплатно сходить к врачу в пиндосне пересиливает страх от прихода к власти коммуниста.
Приплыла пиндосня, короче.
07.03.2020, 15:52
Гость: они

предлагают тушить пожар керосином?Это хорошо...
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