В ФНС назвали самые популярные виды деятельности самозанятых

11:13

Самой популярной услугой, которую оказывают самозанятые россияне, стала перевозка пассажиров, пишет RT со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы.

Далее следуют сдача квартир в аренду, строительство, репетиторство, маркетинг и реклама. Как отмечает издание, средняя сумма чека, выписываемого за услуги самозанятых, составляет 1050 рублей.

На сегодняшний день специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (налоговый режим для самозанятых граждан) доступен уже в 23 регионах России, а с 1 июля он будет распространен на всю страну.

Как сообщалось ранее, количество пробитых самозанятыми чеков через приложение "Мой налог" составляет более 58 миллионов, а число участников эксперимента превысило 500 тысяч человек.