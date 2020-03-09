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В ФНС назвали самые популярные виды деятельности самозанятых

11:13 9.03.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Самой популярной услугой, которую оказывают самозанятые россияне, стала перевозка пассажиров, пишет RT со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы.

Далее следуют сдача квартир в аренду, строительство, репетиторство, маркетинг и реклама. Как отмечает издание, средняя сумма чека, выписываемого за услуги самозанятых, составляет 1050 рублей.

На сегодняшний день специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (налоговый режим для самозанятых граждан) доступен уже в 23 регионах России, а с 1 июля он будет распространен на всю страну.

Как сообщалось ранее, количество пробитых самозанятыми чеков через приложение "Мой налог" составляет более 58 миллионов, а число участников эксперимента превысило 500 тысяч человек.

Темы: Налогообложение в России, Федеральная налоговая служба РФ
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Комментарии читателей
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09.03.2020, 12:24
Гость: Штурман

Власть пытается обложить налогом шабашников,извозчиков,прислугу и прочих полунищих граждан которые в стране либерального гайдаровского рынка пытались выжить без отношений с государством. Правительство решило зажать эту категорию населения из-за того что приходит конец сырьевой экономике и уже нечем заполнить кормушку буржуев численность которых уже официально 7,1% от общей и любым способом удержать наполняемость госбюджета. Хотя ежу понятно что это обложение не играет большой роли в бюджете,но трогать олигархат и богатеньких прогрессивным налогом НИЗЗЗЯ. Ведь осерчают и уедут из "этой страны" и тогда на кого будет опираться всеми любимая власть? Не на самозанятых же и тем более на пролетариат который давно видит этот маразм в гробу.
09.03.2020, 12:13
Гость: Ray Bloom

Налоги не плачу, и не собираюсь.
09.03.2020, 11:57
Гость: Не Мойша

Вот и прекрасно,хватит прятаться за спинами простых трудяг,настоящих наполнителей бюджета!Мы устали,мы уходим...
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