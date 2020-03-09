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Силуанов: имеющиеся ресурсы гарантируют исполнение всех соцобязательств

23:59 9.03.2020
Антон Силуанов © KM.RU, Алексей Белкин
Антон Силуанов © KM.RU, Алексей Белкин
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Глава правительства Михаил Мишустин провел совещание по экономическим вопросам, в частности, обсуждались меры по сохранению стабильности российской экономики. . 

В ходе совещания министр финансов РФ Антон Силуанов заверил, что имеющиеся ресурсы позволяют России гарантировать выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, а также реализацию нацпроектов даже при устойчиво низких ценах на нефть, передает ТАСС.

В случае сохранения устойчиво низких цен гарантией исполнения всех обязательств государства и сохранения макроэкономической и финансовой стабильности является наличие достаточного объема ликвидных активов в Фонде национального благосостояния (ФНБ).

По состоянию на 1 марта 2020 года объем ликвидных средств ФНБ и средств на счете по учету дополнительных нефтегазовых доходов составил более 10,1 трлн рублей (150,1 млдр долларов США) или 9,2% ВВП, говорится в сообщении Министерства финансов России. Указанных средств достаточно для покрытия выпадающих доходов от падения цен на нефть до 25-30 долларов США за баррель на протяжении 6-10 лет.

Для пополнения ФНБ, в свою очередь, согласно механизму бюджетного правила, будет проводиться корреспондирующая продажа иностранной валюты на открытом рынке.

Темы: Социальные проблемы в России, Нефтяная промышленность в России, Правительство России
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Комментарии читателей
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10.03.2020, 13:14
Гость: Домофону-молдавану

Зачем все? Хватит тебя одного.
10.03.2020, 13:13
Гость: Свидомому баклану

Тупые х...хлы так и не поняли, что это катастрофа для них а не для России.
10.03.2020, 12:53
Гость: маргинал - либерал

Коломойский точно стал богаче, чем до майдана 2014 года.
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