Силуанов: имеющиеся ресурсы гарантируют исполнение всех соцобязательств

23:59

Глава правительства Михаил Мишустин провел совещание по экономическим вопросам, в частности, обсуждались меры по сохранению стабильности российской экономики. .

В ходе совещания министр финансов РФ Антон Силуанов заверил, что имеющиеся ресурсы позволяют России гарантировать выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, а также реализацию нацпроектов даже при устойчиво низких ценах на нефть, передает ТАСС.

В случае сохранения устойчиво низких цен гарантией исполнения всех обязательств государства и сохранения макроэкономической и финансовой стабильности является наличие достаточного объема ликвидных активов в Фонде национального благосостояния (ФНБ).

По состоянию на 1 марта 2020 года объем ликвидных средств ФНБ и средств на счете по учету дополнительных нефтегазовых доходов составил более 10,1 трлн рублей (150,1 млдр долларов США) или 9,2% ВВП, говорится в сообщении Министерства финансов России. Указанных средств достаточно для покрытия выпадающих доходов от падения цен на нефть до 25-30 долларов США за баррель на протяжении 6-10 лет.

Для пополнения ФНБ, в свою очередь, согласно механизму бюджетного правила, будет проводиться корреспондирующая продажа иностранной валюты на открытом рынке.