Курс доллара на бирже стабилизировался в районе 72 рублей

12:21

Курс доллара днем 10 марта стабилизировался в районе 72 рублей, курс евро — в районе 82 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

По состоянию на 12:00 по Москве курс доллара составляет 71,93 рубля, курс евро — 81,93 рубля. Таким образом, рубль укрепился на 3,38 рубля, а евро — на 4,43 рубля. По ходу торгов на лондонской бирже ICE, нефть марки Brent подорожала до отметки 36,07 доллара за баррель.

Центробанк сообщил о приостановке покупок валюты на открытом рынке на 30 дней, а Минфин намерен продавать валюту из ФНБ на рынке. Эти меры могут смягчить реакцию курса рубля на падение нефтяных цен.

Сложная ситуация на валютном рынке образовалась из-за обрушения в понелельник мировых цен на нефть. К этому привел срыв сделки стран ОПЕК+.

Ожидать снижения ставки ЦБ РФ в текущих условиях не приходится. Наоборот, в случае ускоренного ослабления рубля ЦБ может рассмотреть вариант роста ключевой ставки, ведь девальвация является мощным триггером роста инфляции, предупредили эксперты.