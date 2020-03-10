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Курс доллара на бирже стабилизировался в районе 72 рублей

12:21 10.03.2020
Обмен валют © KM.RU, Илья Шабардин
Обмен валют © KM.RU, Илья Шабардин
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Курс доллара днем 10 марта стабилизировался в районе 72 рублей, курс евро — в районе 82 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

По состоянию на 12:00 по Москве курс доллара составляет 71,93 рубля, курс евро — 81,93 рубля. Таким образом, рубль укрепился на 3,38 рубля, а евро — на 4,43 рубля. По ходу торгов на лондонской бирже ICE, нефть марки Brent подорожала до отметки 36,07 доллара за баррель.

Центробанк сообщил о приостановке покупок валюты на открытом рынке на 30 дней, а Минфин намерен продавать валюту из ФНБ на рынке. Эти меры могут смягчить реакцию курса рубля на падение нефтяных цен.

Сложная ситуация на валютном рынке образовалась из-за обрушения в понелельник мировых цен на нефть. К этому привел срыв сделки стран ОПЕК+.

Ожидать снижения ставки ЦБ РФ в текущих условиях не приходится. Наоборот, в случае ускоренного ослабления рубля ЦБ может рассмотреть вариант роста ключевой ставки, ведь девальвация является мощным триггером роста инфляции, предупредили эксперты.

Темы: Валютные рынки и валютные операции
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Комментарии читателей
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10.03.2020, 18:47
Гость: бессмертный полк

К 9маю будет 75 .А потом как рванёт!!!
10.03.2020, 18:16
Гость: Где слабая промышленность, там

Периодический валютный банковский маятник.
10.03.2020, 18:12
Гость: Явный прогресс.

Очередной черный вторник.
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