ФАН рассказал о многомиллионной недвижимости Муратова, оформленной на гражданскую жену

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Корреспонденты Федерального агентства новостей провели расследование, в котором стало известно о бюджете семьи Муратовых, позволяющем иметь элитное жилье стоимостью в 350 млн рублей



Фото Olaf Kosinsky с сайта wikimedia.org

Не секрет, что Дмитрий Муратов, занимающий должность главного редактора «Новой газеты», неоднократно становился главной фигурой в журналистских расследованиях. На этот раз корреспонденты Федерального агентства новостей провели расследование, в котором стало известно о бюджете семьи Муратовых, позволяющем иметь элитное жилье стоимостью в 350 млн рублей.

Как известно, в 2019 году человек, некогда сотрудничавший с «Новой газетой» обнародовал информацию о «внутренней кухне» либерального издания, в частности о его заказной деятельности. При этом главред «Новой газеты» был в курсе «заказухи».

Деньги от заказчиков не поступали в бюджетные счета издания, а, вероятно, напрямую шли к Муратову и его соратникам. Об этом сообщалось в расследовании ФАН. Как оказалось, Муратов мог скрывать доходы благодаря простой схеме – он постоянно переводил свои средства на счета близких ему людей, покупал недвижимость с последующей регистрацией на членов семьи, которые активно помогали главе семейства в его махинациях.

Например, дочь главреда либерального издания Ксения Муратова всего за несколько лет умудрилась резко подняться по карьерной лестнице с помощью хороших знакомств среди журналистов и PR-специалистов. В этом поспособствовал отец, познакомив Ксению с Сергеем Зверевым – главой крупнейшей в РФ PR-компании «КРОС».

Как известно, в 2012 году Зверев занимал пост главы департамента интегрированных коммуникаций НИУ ВШЭ, куда и устроил Ксению Муратову на должность проректора. Спустя всего два года Зверев также устроил дочь главреда в Центробанк РФ, причем не кем-нибудь, а сразу советником председателя Эльвиры Набиуллиной.

Благодаря новой должности Ксения смогла значительно увеличить свое благосостояние: по официальным данным, доходы Муратовой еще при должности в НИУ ВШЭ составляли почти 4 млн рублей в год.

В Центробанке Ксения смогла в несколько раз увеличить свой заработок. По данным «ПолитОнлайн» с ссылками на правоохранительные источники, доходы Муратовой в период с 2017 по 2019 составил порядка 40 млн рублей. При этом официальная зарплата советника Набиуллиной за 2019 год составила более 11 млн рублей, за 2018 год – 16 млн рублей. То есть дочь главреда «Новой газеты» увеличила свои доходы в 4 раза. Благодаря весьма солидному заработку Ксения обзавелась тремя дорогостоящими автомобилями.

Однако Дмитрий Муратов неспроста устроил свою дочь на столь высокую должность: главред сам получал от этого выгоду, используя Ксению как инструмент давления на председателя Центробанка.

По словам источника «ПолитОнлайн», Ксения постоянно опаздывает или вовсе не появляется на рабочем месте, а сотрудники попросту ненавидят ее за «тупость и неспособность придумать что-то самостоятельно». «Фактически, Ксения — пятое колесо в телеге, - заявил информатор. - Она на своем посту не нужна». Также источник поведал о том, почему Ксения занимает столь важную должность: именно через нее поступают деньги для «Новой газеты» за отсутствие негативных публикаций. Более того, когда дочь главреда собирались несколько раз уволить, ее отец лично приезжал в офис и угрожал статьями о коррупции в ЦБ. «После чего Ксению оставляли на посту, и она продолжала зарабатывать деньги для своего отца», - заключил информатор.

Гражданская жена Ирина Столярова также активно помогает своему супругу в распределении денежных средств. При этом главред «Новой газеты» тщательно скрывает ее от общественности. По словам источника «Новой газеты», в редакции главред совсем не распространяется о своей супруге, и о ней практически никто ничего не знает.

«А кто задает вопросы о личной жизни, нарывается на суровый взгляд и выпады от Муратова. В общем, о семье главреда в редакции говорить не принято», - сообщил информатор.

По данным Единого Государственного реестра, Столярова владеет элитной квартирой в Москве по адресу Большой Овчинниковский пер., д.20. По оценке ЦИАН, эта квартира стоит порядка 140 млн рублей. Плюс ко всему Столярова владеет и двумя парковочными местами, каждое из которых стоит по 5 млн рублей.

Примечательно, что в этой квартире не так давно зарегистрирована и младшая дочь Муратова – Анна, о которой расскажем чуть позже.

Кроме этой квартиры, Столярова ранее владела и другим имуществом по адресу: г. Москва, Богословский пер., д. 3. Причем 2/3 от этой квартиры принадлежали ей, а остальное – сыну главреда Дмитрию Дмитриевичу Муратову. Ранее в этой квартире также была зарегистрирована и Анна Муратова.

Также в собственности Столяровой находятся участки и дома в Московской области. По некоторым данным, ей может принадлежать как минимум 5 земельных участков в Одинцовском районе. В поселке Голицыно Столярова владеет четырьмя земельными участками. При этом один из них поступил в ее собственность по договору купли-продажи от сына главреда «Новой газеты». Еще один участок супруга Муратова передала Анне. Получается, что Столярова связана с детьми главреда крепкими семейными узами.

Корреспондент ФАН посетил участки Столяровой в Голицыно и сфотографировал местность. Оказалось, что гражданская жена Муратова владеет не только земельными участками, но и жилыми домами. Например, на одном из участков, расположенном на берегу озера, возвышается двухэтажный дом, который существенно выделяется на фоне остальных построек. При этом участок огорожен высоким забором, так что более детально рассмотреть его не удалось. Цена такого дома составляет около 87 млн рублей без учета ремонта и мебели.

Следующий участок также принадлежит Столяровой. Дом имеет три этажа. Построен он из деревянных материалов и стоит примерно 8 млн рублей.

Примечательно, что общая стоимость собственности Столяровой, настоящей или принадлежавшей ранее, составляет порядка 350 млн рублей. При этом имущество самого главреда «Новой газеты» выглядит весьма скромно: по некоторым данным, Муратов владеет жилым домом в Троицком административном округе Москвы, стоимость которого составила 5 млн рублей.

Также главред владеет долей от московской квартиры на улице Мневники. Остальные же доли поделены между Ксенией и Татьяной Муратовой.

В связи с перечисленными фактами вполне справедливо возникает вопрос: какой же доход у Ирины Столяровой, раз она владеет столь недешевым имуществом? Несмотря на то, что супруга Муратова - предприниматель (учредитель в ООО «Грин Лэнд» и ООО «Грин Трейд»), за период с 2012 по 2018 год прибыль от компаний составила всего лишь 256 тысяч рублей.

Других доходов Столяровой не удалось обнаружить. Примечательно то, каким образом у женщины с таким доходом оказалось столь элитное имущество стоимостью в 350 млн рублей. По данным из журналистского расследования, вся собственность гражданской жены Муратова говорит о сокрытии недвижимости и банальной схеме распределения денег между членами семьи.

Хотелось бы отметить и других участников «клана Муратовых»: сын главреда Дмитрий Дмитриевич – выпускник МГУ (как и Анна) и занимает должность PR-директора в Enplex games. Как известно, это московская студия по разработкам игровых проектов, зарегистрированная двумя кипрскими организациями и Натальей Наливкиной.

Не секрет, что многие компании регистрируют свой бизнес на Кипре ради одной цели: скрыть данные о финансах и источниках доходов. Получается, что попросту невозможно получить какую-либо информацию об этой компании. Но, несмотря на это, удалось узнать, что студия получила существенную прибыль после того, как Дмитрий Дмитриевич стал там работать. Скорее всего, главред «Новой газеты» помог своему сыну, профинансировав Enplex games.

Стоит отметить и Анну Муратову, получившую образование в New York University College (кафедра журналистики) и Оксфорде. При этом, с отсутствием какого-либо опыта она смогла устроиться в Washington Square News, причем не только на должность главного репортера, но и заместителем главного редактора.

Живет младшая дочь Муратова в Нью-Йорке, что обходится главреду «Новой газеты» в миллионы рублей ежегодно. По данным UNIPAGE, обучение в NewYork University College для иностранцев обходится главе семейства в 3 млн рублей в год. Кроме этого, затратно и проживание при вузе – 2500 тысяч долларов в месяц. Получается, что за обучение Анны главред «Новой газеты» платит порядка 5 млн рублей в год. Естественно, Муратов не может иметь столь дорогое имущество и содержать семью на свою официальную зарплату.

Вот и получается, что, подсчитывая чужие деньги, сотрудники «Новой газеты» в упор не видят дорогого имущества их главного редактора. Ведь вполне понятно, что Муратов может позволить многомиллионное имущество Столяровой и дорогое обучение дочери только благодаря своей теневой деятельности в издании. Обогащаясь за счет заказной деятельности, Муратов попросту игнорирует журналистскую этику, при этом выставляя «Новую газету» нуждающейся в финансировании для своего существования.

Вероятно, Муратов использует и эту схему для пополнения собственной «копилки» и приобретения новых земельных участков.

Корреспонденты ФАН призывают Дмитрия Муратов и сотрудников «Новой газеты» ответить на данный материал: опровергнуть или подтвердить информацию в расследовании и поведать об источниках активов, оформленных на членов семьи Муратова. Также ФАН сообщает, что данное расследование инициирует проверку соответствующими органами. Поэтому в случае обнаружения преступной деятельности Дмитрий Муратов и Ирина Столярова будут привлечены к ответственности.

* Использованы изображения с сайта riafan.ru