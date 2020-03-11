В Эстонии объявили о начале экономического кризиса

10:59

В Эстонии объявлено о начале экономического кризиса. Соответствующее заявление сделал министр финансов страны Мартин Хельме (Martin Helme), пишет "Интерфакс".

По словам Хельме, столь резкого падения в стране не было с 2008 года. "Это будет иметь последствия в реальной жизни. Балансы предприятий резко сократятся, а банки начнут отзывать кредиты или требовать дополнительное обеспечение. Предприятия, которые финансируют себя выпуском облигаций, больше не смогут это делать", - в частности заявил министр.

По словам главы эстонского Минфина, вопрос теперь состоит в том, как свести к минимуму последствия кризиса в стране и извлечь из него какую-то пользу. Однако он отметил, что планирование наперед сейчас практически невозможно из-за непредсказуемо меняющейся ситуации.

"Мы видим, что все произошло в течение двух месяцев, в европейском контексте - двух недель. Первый вывод - такой плохой "видимости", как сейчас в экономике, у нас никогда не было. Мы не имеем возможности прогнозировать, что будет через две недели, через два месяца", - добавил он.

Хельме считает, что западные страны в настоящее время оказались в значительно более сложной ситуации, чем во время кризиса 2008 года. "Как у мировой, так и европейской экономики долговая нагрузка выше, чем десять лет назад. Безработица больше. Конкурентоспособность хуже, чем до кризиса 2008 года. Говорили, что будет плавное падение. Теперь вместо этого пузырь оглушительно лопнул", - сказал министр финансов Эстонии.

При этом, власти Эстонии не планируют урезать бюджетные расходы в связи с кризисом, так как в противном случае, экономический спад будет сильнее.

По оценке Хельме, падение цен на нефть будет временным, и цены вернутся к уровню $60-65 за баррель максимум в течение шести месяцев. Пока же в условиях резко подешевевшей нефти правительство намерено поддержать сланцевый сектор экономики.

Как пишет агентство со ссылкой на аналитиков Swedbank, из всех трех стран Балтии экономика Эстонии в условиях распространения коронавируса является самой уязвимой, поскольку она больше зависит от импорта. При этом 7,3% импортируемых в Эстонию товаров составляют поставки из Китая, это также больше, чем у соседей - Латвии и Литвы.

Важным для эстонской экономики является и сектор туризма, однако с распространением коронавируса все больше людей будет оставаться дома и в других странах, откладывая свои турпоездки.