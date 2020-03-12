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Ирак и Кувейт вслед за Саудовской Аравией снизили цены на нефть

08:21 12.03.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Ирак и Кувейт, которые являются одними из ведущих производителей Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), вслед за Саудовской Аравией снизили апрельские цены на нефть, пишет ТАСС со ссылкой на материалы агентства Bloomberg.

Так, Ирак уменьшил стоимость барреля нефти сорта Basrah Light с поставкой в апреле на $5. При этом, по данным источников агентства, государственная компания страны State Oil Marketing Organization (SOMO) планирует в следующем месяце увеличить объем экспорта.

Кувейт в свою очередь снизил цены для покупателей из Азии на $6 за баррель - на эту же сумму ранее понизила стоимость поставок сырья в страны Восточной и Юго-Восточной Азии Saudi Aramco (компания, занимающаяся добычей нефти в Саудовской Аравии).

Как 8 марта информировала газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителя властей Саудовской Аравии, это снижение цен было направлено напрямую на ослабление российских позиций. Издание подчеркивает, что на такой шаг саудовская сторона пошла после провала 6 марта переговоров о дополнительном сокращении добычи нефти странами ОПЕК+, когда министры не смогли договориться о дальнейших параметрах сделки по сокращению добычи нефти. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки (б/с) до конца текущего года, однако Россия на это не согласилась. С апреля все ограничения по добыче будут сняты.

Во вторник агентство Reuters со ссылкой на главу Saudi Aramco Амина Нассера информировало, что компания в апреле увеличит поставки нефти до 12,3 млн б/с, хотя до этого королевство удерживало добычу в пределах 9,7 млн б/с в рамках соглашения ОПЕК+. Вслед за ней в среду нефтяная компания Объединенных Арабских Эмиратов ADNOC заявила, что со следующего месяца увеличит добычу более чем на 1 млн б/с.

9 марта источник в ОПЕК информировал, что Саудовская Аравия тем не менее не объявляла РФ ценовую войну и считает Россию важнейшим партнером на рынке нефти.

Темы: Нефтегазовый сектор экономики в мире
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Комментарии читателей
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12.03.2020, 15:13
Гость: Ага!

Жаль, что Англия не в курсе.
12.03.2020, 14:27
Гость: Дык, уже!

В виде импортозамещения и нацпроектов.
***
С финансированием в 27 триллионов рублей (за 6 лет), которые дай Бог освоить, для чего и меняли правительство с губернаторами (с отсиживающих на работающих). Но можно и нужно больше.
12.03.2020, 13:24
Гость: Вот и посмотрим

Как долго они выдержат обвал цен. Трамп уже названивал наследному принцу Саудовской Аравии.А наследный принц пытался дозвониться Путин по поводу нефти.Но в администрации его отшили, сказали что Путин такими вопросами не занимается, пусть к Новаку обращается.
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