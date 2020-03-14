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Глава Минпромторга увидел плюсы в снижении курса рубля

13:26 14.03.2020
Денис Мантуров. Фото с сайта Правительства РФ
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Ослабление рубля повышает конкурентоспособность большинства отраслей российской промышленности, заявил  глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Для большинства отраслей промышленности изменение курса в сторону удешевления рубля - это определенный плюс и повышение конкурентоспособности на внешних рынках. Но при этом есть ряд предприятий и отраслей, где используется еще существенная часть иностранных комплектующих, чтобы это не повлияло на увеличение цены конечной продукции", - цитирует министра ТАСС.

Говоря о приостановке из-за коронавируса работы предприятий, поставляющих автокомпоненты в РФ из Китая и Южной Кореи, Мантуров также добавил, что Минпромторг надеется на выход предприятий в КНР в нормальный график в ближайшее время.

При этом, по мнению министра, кризис в Китае мотивирует российских производителей к импортозамещению.

Темы: Валютные рынки и валютные операции, Валютные торги и обмен валют в России, Экономическая ситуация в России
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Комментарии читателей
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14.03.2020, 18:21
Гость: старая песня

Про плюсы санкций и импортозамещение уже слышали.Не получилось заместить.Кто виноват?
14.03.2020, 18:03
Гость: Ник

Этот дебил на какую страну работает?Простому народу наплевать,что товары из России за границей будут дешевле конкурентов из-за рублевого курса.Главное,что при этом в самой России цены на почти все товары и услуги поднимутся-в России мало что производит сама,в основном комлектующие и оборудование импортное.Да еще бензин дорожает,когда во всем мире цена на него падает при снижении цен на нефть.Давно известно,чем выше цены,тем ниже покупательная способность населения,тем быстрее предприятия будут закрываться из-за астрономических цен на товары (смотри на цены на автомобили-рады бы заменить старую машину на новую,но для большинства населения это уже неподьемно).Вместо того,чтобы гнать все за рубеж,надо сначала насытить дешевыми товарами российский рынок,а не отдавать как сейчас свой рынок иностранцам.Тогда и предприятия свои будут работать и импорт будет не нужен.
14.03.2020, 15:25
Гость: Увидел - орёл !

Будем звать его теперь Зоркий Сокол
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