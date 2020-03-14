Глава Минпромторга увидел плюсы в снижении курса рубля

13:26

Ослабление рубля повышает конкурентоспособность большинства отраслей российской промышленности, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Для большинства отраслей промышленности изменение курса в сторону удешевления рубля - это определенный плюс и повышение конкурентоспособности на внешних рынках. Но при этом есть ряд предприятий и отраслей, где используется еще существенная часть иностранных комплектующих, чтобы это не повлияло на увеличение цены конечной продукции", - цитирует министра ТАСС.

Говоря о приостановке из-за коронавируса работы предприятий, поставляющих автокомпоненты в РФ из Китая и Южной Кореи, Мантуров также добавил, что Минпромторг надеется на выход предприятий в КНР в нормальный график в ближайшее время.

При этом, по мнению министра, кризис в Китае мотивирует российских производителей к импортозамещению.