Из-за коронавируса в России создадут антикризисный фонд в 300 млрд руб

11:37

На фоне вспышки коронавируса COVID-19 правительство России намерено создать антикризисный фонд размером в 300 млрд рублей.

Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на правительственный антикризисный план.

Отмечается, что фонд будет создан, в том числе, за счет оптимизации бюджетных расходов, и это только часть средств, необходимых для реализации данного плана, который предполагает поддержку населения, бизнеса, регионов и госкомпаний. Также предполагается и компенсация доходов людей, находящихся на карантине (за счет работодателей или больничных).

В план также входит обеспечение материалами для производства тест-систем по выявлению коронавируса, а для бизнеса предположены налоговые каникулы (на текущий момент речь идет о сферах авиаперевозок и туризма).

Малый и средний бизнес сможет получить квартальную отсрочку для выплаты налогов, а госкомпании могут получить отсрочку до полугода для выплаты дивидендов. Участники госконтрактов также смогут сослаться на форс-мажор на фоне вспышки коронавируса.

Кроме того, регионы, выполняющие планы развития экономики, получат бюджетные кредиты (не выдаются с 2018 года).