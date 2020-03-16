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Из-за коронавируса в России создадут антикризисный фонд в 300 млрд руб

11:37 16.03.2020
Коллаж © KM.RU
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На фоне вспышки коронавируса COVID-19 правительство России намерено создать антикризисный фонд размером в 300 млрд рублей.

Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на правительственный антикризисный план.

Отмечается, что фонд будет создан, в том числе, за счет оптимизации бюджетных расходов, и это только часть средств, необходимых для реализации данного плана, который предполагает поддержку населения, бизнеса, регионов и госкомпаний. Также предполагается и компенсация доходов людей, находящихся на карантине (за счет работодателей или больничных).

В план также входит обеспечение материалами для производства тест-систем по выявлению коронавируса, а для бизнеса предположены налоговые каникулы (на текущий момент речь идет о сферах авиаперевозок и туризма).

Малый и средний бизнес сможет получить квартальную отсрочку для выплаты налогов, а госкомпании могут получить отсрочку до полугода для выплаты дивидендов. Участники госконтрактов также смогут сослаться на форс-мажор на фоне вспышки коронавируса.

Кроме того, регионы, выполняющие планы развития экономики, получат бюджетные кредиты (не выдаются с 2018 года).

Темы: Коронавирус, Правительство России
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Комментарии читателей
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16.03.2020, 16:10
Гость: Буратины против лис Алис и котов Базилио

Б.Окуджава еще когда-когда выпусти в Свет незамысловатую песенку:
..Пока живут на свете хвастуны
Мы прославлять судьбу свою должны.
..Какое небо голубое,
Мы не сторонники разбоя:
На хвастуна не нужен нож,
ему немного подпоешь -
И делай с ним, что хошь!..
..Покуда живы жадины вокруг,
Удачи мы не выпустим из рук.
.Какое небо голубое,
Мы не сторонники разбоя:
На жадину не нужен нож,
Ему покажешь медный грош -
И делай с ним, что хошь!
..Покуда есть на свете дураки,
Обманом жить нам, стало быть, с руки.
..Какое небо голубое,
Мы не сторонники разбоя:
На дурака не нужен нож, Ему с три короба наврешь -
И делай с ним, что хошь!
..Какое небо голубое,
Живут на свете эти трое.
Им, слава богу, нет конца, Как говорится, зверь бежит -
И прямо на ловца!..
С тех пор ситуация с полем Д.. лишь усугубилась, т.к. это поле стало государственной вотчиной..
16.03.2020, 15:45
Гость: трек

Позвольте уточнить - каким(делом)? Причинным местом груши околачивает, погоду пинает...? Что конкретно делает? А.... очередной фонд создает.... Ну-да, ну-да. Здесь нужно проявить активность, все же 300 лярдов неплохой куш. Больше ничего не умеет и ни к чему не приспоблен, а вот руки в денежное корыто сунуть - это в первую очередь. Спасители, млин...
16.03.2020, 14:19
Гость: коля

"Выходит , все заявления о резервах,, подушка, фондов - ложь?" - а вы еще к этому не привыкли?
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