Кому достанутся наши деньги? Спросите в Центробанке!

22:37

Банк России так и не решился на повышение ключевой ставки, но и не собирается раздавать людям деньги



Эльвира Набиуллина, Стоп-кадры из видеотрансляции

Лучше поздно, чем… никому

Банк России так и не решился на повышение ключевой ставки. Даже под угрозой скачка инфляции из-за упавшего рубля. И это несмотря на то, что серьёзных причин для того, чтобы рушить национальную валюту так сильно, как это происходит сейчас, ещё не было.

На данный момент всё это, в том числе и мощный откат рубля по долларовому курсу, – не более чем результат масштабных биржевых игр, за которые пока даже простой публике не приходится рассчитываться.

К счастью, потребительские цены вслед за долларом и евро подскакивать ещё не торопятся. Дело ограничивается ну если только немного подорожавшим бензином, хотя по сравнению со снижением рублёвого курса почти на 30 процентов полтора-два лишних рубля за литр 92-го или 95-го – согласитесь, не так и много. По крайней мере, не смертельно.

Смертельной могла бы оказаться совсем иная инъекция – как раз в виде ужесточения кредитно-денежной политики.

Но нашим финансовым властям, кажется, просто дали небольшую передышку, чтобы они продемонстрировали некую свою независимость от МВФ, Всемирного банка и американской ФРС. И заодно опровергли "необоснованные обвинения" со стороны экспертов, настроенных жёстко антилиберально в том, что ЦБ и Минфин превращают страну в подобие финансовой колонии.

В таком случае от этих ведомств неплохо было бы услышать объяснения насчёт того, как сейчас могла возникнуть сама идея повышения учётных ставок. В эти непростые дни, конечно, надо сказать спасибо уже за то, что ставку сохранили на прежнему уровне – 6% годовых, а глава Центробанка даже уверяет публику, что «вскоре политика снижения учётных ставок будет продолжена».

Вскоре, это, как можно понять, по окончании повального сумасшествия под названием «карантин». Или сразу после завершения нефтяной войны?

Надеяться на первое непросто, хотя работать публике, которую отправили в безвременные каникулы, в любом случае когда-то придётся, иначе социальный взрыв будет такой силы, что мало никому не покажется. Китай не зря свой пример уже начал показывать.

Так вот, о ставке. Просто зажимая денежное предложение, инфляцию можно лишь притормозить, но ликвидировать – это вряд ли. Тем более что предложение товаров и услуг из-за карантина тоже будет схлопываться.

Между тем спрос в ближайшее время будет снижаться только на то, что сейчас не очень-то и нужно. В дальнейшем, когда закончатся нынешние складские запасы, скачок цен почти неизбежен. Если, конечно, Центробанк не продемонстрирует чудеса регулирования и не вернёт доллар и евро с заоблачных курсовых высот.

А ведь кредитные средства или же субсидии и прямая финансовая помощь в ближайшее время потребуются очень и очень многим. Именно это и становится основанием для таких решений, как снижение учётных ставок, причём почти до нуля, в тех же США и Евросоюзе. Казалось бы, наша финансовая система находится в куда более комфортных условиях по сравнению с теми же США и Евросоюзом.

И нам ситуация просто-таки диктует – помогите экономике деньгами. И пусть даже вам, господа из ЦБ и Минфина, никак не хочется осчастливить простых людей сколько-нибудь существенным повышением пенсий и заработных плат. Дайте денег бизнесу – только не большому, это Россия уже проходила и это помогало только отчасти, да и то лишь из-за опасения социального взрыва.

Как профессионала, отвечающего за денежный оборот в стране, председателя Банка России Эльвиру Набиуллину можно понять. Её так учили, многие годы практики подтверждают, что учили как будто бы правильно. Она убеждена, что поддерживать российских граждан наличными не имеет смысла. Пусть даже именно так сейчас делают в США – этой иконе финансового либерализма.

Госпожа Набиуллина не сомневается, что эффективность таких мер весьма сомнительна. Что ж, её право, хотя кого-то в России лишняя пара тысяч рублей вполне может от голодной смерти спасти. Или от судебных приставов, которые могут и из квартиры вышвырнуть за грошовые долги по ЖКХ.

Да, с главным банкиром станы не поспоришь - в России есть большой задел по ставке, также предпринимаются действия, направленные на потребительскую активность. Но вот с тем, что нет необходимости в таких мерах, как в Штатах, почему-то есть сомнения.

Процитируем Эльвиру Сахипзадовну: «Многие страны прибегают к прямой финансовой поддержке своих граждан, когда иные инструменты уже не действуют».

Как-то не слишком заметно, чтобы у нас уже успели опробовать эти самые «иные инструменты». И чтобы они уже не сработали. Так зачем же сразу говорить «нет»? А вдруг и вправду не сработают, и деньги раздавать всё же придётся? У нас же пока и ставки до нуля ещё не снижены, и обширные программы выкупа ценных бумаг никто ещё не запускал. И принятые меры ещё не перестали влиять на рост спроса.

А всё потому, что никаких реальных мер в России никто ещё и не принимал. И может быть, они даже не потребуются.

Нет, Набиуллина, конечно, признала, что «эти темы обсуждаются, эффект их тяжело оценить, очень много вопросов к тому, что деньги именно дойдут до потребителей и вызовут соответствующий рост потребительской склонности и стимулируют спрос». Хотя куда уж ещё стимулировать, хорошо ещё, что на панику никаких намёков!

О дайте, дайте мне…

Так кому же тогда деньги-то давать, спросит пытливый читатель. Дайте малому и среднему! Он же вот-вот просто умрёт. Но всё то, что планируется в России в этом плане сейчас, увы остаётся нашей бюрократической классикой: каждый рубль, полученный кем-либо на приемлемых условиях, отзовётся тремя-четырьмя рублями в карманы заевшихся чинуш. Впрочем, господь им судья: пусть хоть кому-то у нас в эти дни будет действительно хорошо.

Средства сейчас нужны прежде всего тем, кто вынужден сворачивать свою деятельность чуть ли не в ноль. А это – авиация и всё, что с ней связано, туризм, культура, спорт, сфера услуг. Извините за повтор, но стратегически положение у России на порядок лучше, чем у США и Евросоюза, даже при упавших ценах на нефть.

Резервов накоплено на много лет вперёд, да и переходить на полное самообеспечение, имея таких соседей, как бывшие советские республики, Турция и Китай, нет никакой необходимости. У страны почти нет долгов, если конечно, не принимать во внимание долги госкомпаний и почти государственных банков. Да, внутри родная страна должна очень много и очень многим, да практически всем, но зато у неё всё неплохо на внешнем рынке.

Более того, Россия в последние годы практически выступает этаким глобальным всемирным донором, поскольку называть её кредитором как-то язык не поворачивается. Да и неправильно это будет - кредитовать кого-либо должно быть выгодно, мы же собственные накопленные резервы продолжаем передавать в руки своих прямых конкурентов, да к тому же ещё и себе в убыток.

Многие в России успели понять, что мы живём в театре экономического абсурда, задолго до начала антивирусной истерии.

Наша Родина ещё даже не вошла в число стран, которые несут реальные потери, и, хотелось бы надеяться, что и вовсе не войдёт, однако по накалу борьбы с COVID-19 готова опередить чуть ли не всех на свете. Однако народ, не теряя чувства юмора и здорового сарказма, упрямо не желает сдаваться на милость властей.

Особенно когда дело идёт не о промокших от соплей масках и не о закрытии на карантин всего, что можно и нельзя. Большинство людей, похоже, не слишком пугает даже перспектива потери бизнеса, да и просто работы. О такой же перспективе, как массовые банкротства и глобальное возвращение государства в сферу услуг, культуру и спорт, некоторые, кажется, просто мечтают.

Россия пока ещё не стала серьёзным объектом для финансового терроризма, который устраивают США при молчаливом непротивлении Китая в отношении Ирана и той же Италии. Но нам придётся очень постараться, чтобы не попасть под маховик. До сих пор мы делали многое для того, чтобы как раз попасть.

Трудно сказать, что же даст отказ от повышения ставок. Скорее всего, ровным счётом ничего, потому что движение денег, этой крови экономики, сейчас сильно приторможено. Но перспективу продолжения политики их снижения, если она будет воплощена в жизнь, надо будет считать чем-то вроде первого звонка, сигнализирующего о том, что сейчас самое время лечь на самостоятельный курс.

Впрочем, нынешний разрыв в ставках почти в шесть процентных пунктов, который остаётся у России по сравнению со странами, привыкшими считать себя «самыми цивилизованными», остаётся самым благодатным полем для спекуляций.

Олег Дерипаска, хоть он и один из олигархов, который много лет как интегрировался в мировой бизнес и которого ставки могут и вовсе не волновать, не просто так разнёс в пух и прах кредитную политику ЦБ РФ. Ему, кажется, начинает надоедать, что Запад не просто отжимает у него бизнес, но и походя регулярно доит его за счёт разницы и в курсах, и в ставках.

Авторы: Алексей Подымов, Анатолий Иванов, д.э.н., профессор