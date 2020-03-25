В Госдуме предложили временно освободить россиян от оплаты услуг ЖКХ

08:45

Депутат Госдумы Василий Власов (фракция ЛДПР) предложил освободить россиян от коммунальных платежей на время карантинных мер из-за коронавирусной инфекции.

Как пишет РИА Новости, соответствующее предложение парламентарий направил главе Минстроя Владимиру Якушеву.

В своем письме депутат отмечает, что гражданам на вынужденном карантине, помимо общего сокращения доходов, приходится нести дополнительные издержки в виде повышенных счетов за коммунальные услуги вследствие пребывания дома в течение длительного периода.

"Финансовое благополучие очень многих россиян в результате этого значительно пострадает. Соответственно, освобождение от коммунальных платежей сможет частично помочь гражданам РФ в сложной экономической ситуации", - отмечает он.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 370 тысяч человек, свыше 16 тысяч скончались.

В России зафиксировали 495 больных COVID-19, 22 человека выздоровели. Порядка 93 тысяч пациентов остаются под наблюдением врачей.

В стране на фоне пандемии ввели ряд ограничительных мер, которые касаются авиасообщения с другими странами и въезда иностранцев. Кроме того, в ряде регионов, включая Москву, отменены учебные занятия, запрещены массовые мероприятия, а работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удаленную работу из дома.