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Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц

21:26 25.03.2020
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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С апреля текущего года Сбербанк начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку, минимальная начальная цена которой составит 134 рубля в месяц.  

При этом переводы до 50 тысяч рублей между территориальными банками станут бесплатными, заявила заместитель председателя правления банка Светлана Кирсанова.

Вводить новую технологию планируется постепенно: с апреля она заработает на Дальнем Востоке, а с июня — по всей стране. сообщает РИА Новости.

Под лимит в 50 тысяч попадают 88 процентов всех клиентов Сбербанка.

Темы: Сбербанк
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Комментарии читателей
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25.03.2020, 22:54
Гость: Это сильно ударит

по сечину, получающему несколько миллионов в день.
25.03.2020, 21:42
Гость: Федот

Решил подписаться. Это вторая моя подписка в этом году (после годовой подписки на "Науку и жизнь").
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