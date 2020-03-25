Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц

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С апреля текущего года Сбербанк начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку, минимальная начальная цена которой составит 134 рубля в месяц.

При этом переводы до 50 тысяч рублей между территориальными банками станут бесплатными, заявила заместитель председателя правления банка Светлана Кирсанова.

Вводить новую технологию планируется постепенно: с апреля она заработает на Дальнем Востоке, а с июня — по всей стране. сообщает РИА Новости.

Под лимит в 50 тысяч попадают 88 процентов всех клиентов Сбербанка.