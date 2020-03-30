]]>
]]>
Главная Экономика Политэкономия

США ведут переговоры с Саудовской Аравией с открыто антироссийских позиций

17:40 30.03.2020 , Александр Желенин

Емкость стратегических хранилищ нефти по всему миру может быть исчерпана к концу второго квартала этого года, не исключает аналитик Михаил Крутихин

В СМИ обсуждается версия, согласно которой американцы пытаются убедить саудовцев заключить некий нефтяной союз, который будет направлен на вытеснение России с мирового рынка. 

В частности, стало известно о письме тринадцати американских сенаторов наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману, в котором они просят резко не увеличивать добычу нефти, поскольку это привело бы к дальнейшему падению нефтяных цен, и намекают на то, что такой расклад может привести к подрыву стратегического партнерства двух стран.

Фото с сайта Pixabay.com

Таким образом, похоже, что вырисовывается возможность заключения новой сделки в духе ОПЕК+ (ОПЕК — Организация стран-экспортеров нефти, в которую ни Россия, ни США не входят). Только теперь этот будет ОПЕК не плюс Россия, а плюс США.

О том, возможен ли такой сценарий и что произойдет с ценами на нефть в ближайшие месяцы, обозреватель «Росбалта» поговорил с аналитиком нефтяного рынка, партнером российского консалтингового агентства Rusenergy Михаилом Крутихиным.

— Несколько дней назад цена нефти на мировых рынках падала до 19 долларов за баррель. И это при том, что некоторые руководители российских нефтяных компаний даже цену в 26 долларов называли катастрофической. Затем цены выросли до 30 долларов, но сейчас снова снизились. Можно ли на этом фоне говорить о появившейся тенденции к росту нефтяных цен или мы наблюдаем лишь незначительные их колебания?

— Тенденцию нельзя зафиксировать в течение двух-трех дней. Для того, чтобы понять ее, нужно хотя бы дней десять.

— Сейчас много говорят о возможности заключения нового соглашения ОПЕК+, но теперь уже не с Россией, а с Соединенными Штатами. Утверждают, что оно будет направленно на вытеснение РФ с мирового нефтяного рынка. Реально ли, на ваш взгляд, заключение такого альянса?

 — Я думаю, что никакого такого договора не должно быть, поскольку чисто формально это стало бы картельным соглашением, которое запрещают американские законы. Если и будет происходить что-то в этом направлении, то, скорее всего, это будет неформальное сотрудничество между Саудовской Аравией, как главным членом ОПЕК, и Соединенными Штатами. Но это будет не картельный сговор.

Мы видим сейчас, что для выработки некой совместной позиции Вашингтон направляет на несколько месяцев в Эр-Рияд своего очень высокопоставленного представителя. Причем американцы не скрывают, что да, эта позиция будет антироссийской.

— Насколько реалистичен сценарий, что такая договоренность между США и Саудовской Аравией будет достигнута?

 — Я думаю, что все шансы для этого есть. А вот позиция России в этой ситуации выглядит менее привлекательной, чем у двух других крупнейших нефтедобывающих государств, то есть Соединенных Штатов и Саудовской Аравии. Москва оказывается в стороне от такого альянса.

— А почему? Из-за нежелания снижать добычу нефти?

 — У России довольно странное положение. Во-первых, она не может оперативно реагировать на ситуацию на рынке. Она не способна, например, быстро поднять уровень добычи, поскольку наши возможности здесь крайне ограничены из-за резкого ухудшения качества запасов нефти, а также из-за истощения их на действующих промыслах и фактически из-за нежелания российских компаний вкладываться в новые проекты. Последнее вполне логично, потому что новые проекты чаще всего нерентабельны или угрожают очень длительным сроком возврата инвестиций.

Во-вторых, Российская Федерация не может и оперативно сократить добычу нефти. С одной стороны, потому что добывающие компании не подчиняются приказаниям министерства энергетики РФ. У него нет никаких формальных инструментов, чтобы заставить их сокращать добычу, чтобы как-то влиять на объемы потребления углеводородов внутри страны и на объемы их экспорта.

Сокращение добычи нефти в России — это очень тяжелый процесс. Хотя бы потому, что многие скважины находятся в северных районах страны и прекращение их работы часто сопряжено с тем, что из-за сурового климата через какое-то время они просто выходят из строя — в скважине образуется пробка из замерзшей нефти. Чтобы возобновить добычу, придется рядом бурить другую скважину.

Так что у нас проблема оперативно и сократить добычу нефти, и нарастить ее. Поэтому Россия тут не игрок, ей не хватает гибкости. Наши компании как действовали по своим производственным планам, так и будут по инерции продолжать действовать согласно им и дальше.

— Можно ли сейчас прогнозировать спрос на нефть и цены на нее после окончания пандемии?

— Цены предсказывать сложно. Банки прогнозируют и 20, и 10, и 5 долларов за баррель, а некоторые предсказывают, что в ряде случаев цена может быть даже отрицательной. Со всем этим можно согласиться — колебания (на таком уровне) вполне возможны.

Что касается спроса на нефть, то пока же мы видим, что он сократился в среднем где-то на 20 процентов. Во многих регионах мира даже больше. Самый большой потребитель энергоресурсов в мире — Китай. Сокращение его экономики в первом квартале ожидается где-то на уровне 40%, а во втором квартале возможен даже еще больший спад, а значит и сокращение потребления энергии.

На какой процент уменьшится спрос на нефть в мире, сейчас предсказать невозможно, но спад в Китае — мощнейшее давление на нефтяные цены и никаким снижением добычи Саудовской Аравии (или даже целым альянсом стран ОПЕК) исправления такого положения добиться невозможно.

— С другой стороны, Reuters сообщает, что Китай, воспользовавшись падением цен на нефть, активно закупает ее у России в свои хранилища впрок.

 — У Китая просто еще оставались свободные емкости для хранения стратегических резервов нефти, но судя по всему, они уже заканчиваются. Сейчас они заполнены где-то на 80 с лишним процентов. Можно, конечно, построить дополнительные резервуары, но долго закачка дополнительных тонн нефти продолжаться не может.

Тут что-то предсказывать трудно, но один из наиболее логичных прогнозов на эту тему, которые я видел, состоит в том, что через несколько месяцев стратегические хранилища по всему миру будут заполнены. То есть, уже довольно скоро нефть просто некуда будет сливать. Полагаю, что такая ситуация может возникнуть к концу второго квартала.

Темы: Нефтегазовый сектор экономики в мире, Нефтяная промышленность в России
Источник: Росбалт
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
31.03.2020, 01:52
Гость: не гайдаровец

Создание рабочих мест по производству чего, спрашиваете? Да всего, от зубочисток до гражданской авиации! Что значит "все ниши уже заняты другими производителями"? Какими, иностранными? Вместо своих самолётов закупаем импортный секонд хенд? Он лучше? Да если даже их "товар лучше предлагаемого нами"- государство должно поощрять своих производителей и ставить таможенные и налоговые барьеры для импорта. Только не надо мантры про " рынок сам всё от регулирует".
31.03.2020, 00:10
Гость: вспомнилось

Надпись в салуне: не стреляйте в пианиста! Он играет, как может. "Клоун" может мало, не то, что "вошть".
31.03.2020, 00:08
Гость: мнение

в мире гораздо больше людей, для которых предпочтительней вытеснение с планеты Земля кого-с? Правильно. От англо-саксов пользы неизмеримо. Компы даже от них, на которых всякую хрень пишут... А от этих...
Все комментарии (36)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации