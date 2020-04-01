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ФНС получила доступ к данным об электронных кошельках россиян

11:56 1.04.2020
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Банки начнут передавать в Федеральную налоговую службу (ФНС) информацию об открытии и закрытии физическими лицами электронных кошельков («Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal и других сервисов), пишет РБК.

Соответствующие изменения в Налоговый кодекс вступили в силу с 1 апреля 2020 года. Данная норма будет действовать в отношении персонифицированных электронных кошельков как с полной, так и с упрощенной идентификацией держателя.

У сервисов электронных кошельков есть свой расчетный банк, на который возлагается эта функция.

Отмечается, что банки уже в обязательном порядке предоставляют в налоговую сведения об открытии или закрытии банковских счетов юридических и физических лиц, а также об изменении их реквизитов.

Налоговая имеет право запрашивать и информацию о движениях денежных средств и остатках на счете в рамках налоговой проверки физлица или его контрагента по согласованию с руководителем регионального УФНС или его заместителя.

Как пишет издание, фискальным органам информация о средствах на электронных кошельках необходима, во-первых, для выявления доходов, которые должны облагаться налогами, например в ситуациях, когда физические лица ведут предпринимательскую деятельность без образования ИП и скрывают доходы от налогообложения. Во-вторых, для противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Ранее законодатели, в рамках борьбы с финансированием распространения наркотиков и терроризма, запретили снимать и вносить наличные на анонимные электронные кошельки. 

Темы: Федеральная налоговая служба РФ
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Комментарии читателей
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01.04.2020, 19:20
Гость: Москва

Кто во главе правительства? Главный налоговик (бывших не бывает). А в чём он профессионал? Во взимании налогов.
01.04.2020, 16:45
Гость: А, что испугались то?

Если, деньги не сворованы, и получены законным путем...
01.04.2020, 16:16
Гость: Введён режим ХЗ:

ХЗ что происходит, ХЗ кто управляет, ХЗ что можно и что нельзя, ХЗ на основании каких законов
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