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В США обанкротился первый крупный производитель сланцевой нефти

08:01 2.04.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Американская компания Whiting Petroleum, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила в среду о начале процедуры банкротства, сообщает ТАСС со ссылкой на американские СМИ.

Отмечается, что это первая крупная фирма в стране, работающая в данной сфере, которая приняла такие меры в свете падения цен на энергоносители.

В заявлении, компании отмечается, что она намерена начать процесс "финансовой реструктуризации". При этом в компании заявили, что пока она "продолжит работу в нормальном режиме". На балансе компании имеется более 585 млн долларов, при этом ее задолженность составляет около 2,2 млрд долларов. 

Представители компании отметили, что "имело место значительное снижение цен на нефть и газ в свете неопределенности", вызванной спорами Саудовской Аравии и России, а также распространением нового коронавируса в мире. Акции компании после объявления о банкротстве подешевели примерно на 45%, до $0,39 за акцию.

Напомним, что цены на нефть резко упали после того, как Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться о сокращении добычи нефти после марта. Страны намереваются в текущем месяце активно наращивать добычу.

Темы: США, Дефолты и банкротства в мире, Нефтегазовый сектор экономики в мире
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Комментарии читателей
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02.04.2020, 12:34
Гость: Нет, Гозман, нет

А ты .. не путай олигархов, торгующих русской нефтью и остальных людей, живущих от зарплаты до зарплаты.
02.04.2020, 12:28
Гость: Петр

ну что за психотип такой у псевдо-гусских? нормальный человек и русский в том числе в первую очередь анализирует что дома , в своей стране происходит. А эти - "обанкротился"... ну обанкротился, а люди техника и месторождения остались. Как только станет выгодно - запустят добычу. Для США в целом дешевая нефть это благо - они нефть перерабатывают во множество изделий полуфабрикатов и топливо.
намеренно в статье не указано что нефть из РФ дает чистый убыток в 1-2 доллара за баррель. А добычу и отгрузку остановить временно не могут, потому что: а) ума не хватает как это сделать и б) самолюбие наногения не позволяет признать что "сел в лужу" разорвав сделку с ОПЕК. поэтому пока в США несколько компаний по добыче сланцевой нефти сменит собственников, в РФ наступит экономический крах т.к. 40% бюджета, это нефтегазовые доходы. А в США сейчас промышленность на дешевой нефти себя отлично чувствует..
02.04.2020, 12:23
Гость: такс

Деточка это не вы смеялись над сланцевой нефтью а теперь с ней боретесь
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