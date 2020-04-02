В США обанкротился первый крупный производитель сланцевой нефти

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Американская компания Whiting Petroleum, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила в среду о начале процедуры банкротства, сообщает ТАСС со ссылкой на американские СМИ.

Отмечается, что это первая крупная фирма в стране, работающая в данной сфере, которая приняла такие меры в свете падения цен на энергоносители.

В заявлении, компании отмечается, что она намерена начать процесс "финансовой реструктуризации". При этом в компании заявили, что пока она "продолжит работу в нормальном режиме". На балансе компании имеется более 585 млн долларов, при этом ее задолженность составляет около 2,2 млрд долларов.

Представители компании отметили, что "имело место значительное снижение цен на нефть и газ в свете неопределенности", вызванной спорами Саудовской Аравии и России, а также распространением нового коронавируса в мире. Акции компании после объявления о банкротстве подешевели примерно на 45%, до $0,39 за акцию.

Напомним, что цены на нефть резко упали после того, как Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться о сокращении добычи нефти после марта. Страны намереваются в текущем месяце активно наращивать добычу.