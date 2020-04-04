Глава МВФ: «Мировая экономика практически остановилась»

20:11

В Международном валютном фонде (МВФ) заявили об остановке мировой экономики. Это произошло впервые. Ситуация хуже, чем во время кризиса 2008–2009 годов.

Глава МВФ Кристалина Георгиева в ходе брифинга заявила, что мировая экономика практически остановилась. «Мы никогда в истории МВФ не видели, чтобы мировая экономика остановилась, — сказала Георгиева. — Мы в рецессии, она намного хуже, чем глобальный экономический кризис».

В наибольшей степени от последствий пандемии коронавируса сейчас страдают развивающиеся страны. У них «меньше ресурсов для защиты от этого двойного кризиса — кризиса здравоохранения и экономического. В МВФ с просьбой о помощи обратились уже 85 стран. Еще никогда за 75-летнюю историю фонда так много государств не нуждалось в экстренном финансировании.

По оценке Георгиевой, мировой ВВП в текущем году может снизиться сильнее, чем в 2009-м во время глобального финансового кризиса. Его восстановление будет зависеть от сроков устранения пандемии. В МВФ отмечают, что возможна волна банкротств и сокращение рабочих мест. Это не только подорвет экономику, но и может разрушить основы общества.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что нерабочий апрель может обойтись российской экономике в 1,5–2% ВВП, напоминает Znak.com.