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Глава МВФ: «Мировая экономика практически остановилась»

20:11 4.04.2020
Кристалина Георгиева. Фото со страницы @IMFNews в twitter
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В Международном валютном фонде (МВФ) заявили об остановке мировой экономики. Это произошло впервые. Ситуация хуже, чем во время кризиса 2008–2009 годов.

Глава МВФ Кристалина Георгиева в ходе брифинга заявила, что мировая экономика практически остановилась. «Мы никогда в истории МВФ не видели, чтобы мировая экономика остановилась, — сказала Георгиева. — Мы в рецессии, она намного хуже, чем глобальный экономический кризис».

В наибольшей степени от последствий пандемии коронавируса сейчас страдают развивающиеся страны. У них «меньше ресурсов для защиты от этого двойного кризиса — кризиса здравоохранения и экономического. В МВФ с просьбой о помощи обратились уже 85 стран. Еще никогда за 75-летнюю историю фонда так много государств не нуждалось в экстренном финансировании.  

По оценке Георгиевой, мировой ВВП в текущем году может снизиться сильнее, чем в 2009-м во время глобального финансового кризиса. Его восстановление будет зависеть от сроков устранения пандемии. В МВФ отмечают, что возможна волна банкротств и сокращение рабочих мест. Это не только подорвет экономику, но и может разрушить основы общества.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что нерабочий апрель может обойтись российской экономике в 1,5–2% ВВП, напоминает Znak.com.

Темы: Экономическая ситуация в мире, Международный валютный фонд (МВФ)
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Комментарии читателей
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05.04.2020, 00:54
Гость: Оливия

В Штатах дела плохи, самое время нашему гаранту подлизаться к Трампу, только не за счёт наших пенсионеров. Пускай лично едет работать санитаром, его квалификации достаточно выносить горшки и утки....
05.04.2020, 00:53
Гость: в ГУЛАге

всем было начхать, там от голода умирали.
05.04.2020, 00:23
Гость: Серега

Значит надо ждать принудительной вакцинации от "коронавируса" спустя какое-то время лишние люди, будут оптимизировпны в мир иной.
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