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Антон Силуанов заявил об окончании «тучных времен» в экономике

07:19 6.04.2020
Антон Силуанов © KM.RU, Алексей Белкин
Антон Силуанов © KM.RU, Алексей Белкин
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Для российской экономики в связи с пандемией коронавируса наступает этап новой реальности. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 1».

«Тучные времена прошли, сейчас приходится более эффективно распоряжаться теми ресурсами, которые есть в государстве», — сказал он. По словам Силуанова, ситуация с коронавирусом повлияла не только на нефтяную отрасль, но и ряд других.

Тем не менее, заявил Силуанов, Россия готова к этому. Он сообщил, что у Центробанка накоплен достаточный запас золотовалютных резервов, а резервов правительства хватит, чтобы отреагировать на изменения в экономике. При этом глава Минфина отметил, что доходная база бюджета может уменьшиться, но власти были готовы к такому сценарию.

Центробанк ранее предупредил, что распространение инфекции и меры по борьбе с ней, которые принимаются в стране и во всем мире, в ближайшее время вызовут сильное снижение экономической активности в России, пишет РБК. Золотовалютные резервы ЦБ за неделю, завершившуюся 20 марта, упали почти на рекордную величину — на 5,1%, или почти на $30 млрд (до $551,2 млрд). По данным регулятора, резервы уменьшились «под преобладающим воздействием отрицательной валютной и рыночной переоценки».

Темы: Экономическая ситуация в России, Министерство финансов РФ
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Комментарии читателей
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06.04.2020, 14:39
Гость: по очень хеновому

Многие считают экономику пиндосии наиболее успешной, удачной и правильной. Но ежели хорошо присмотреться то что же на самом деле получается?
После ПМВ и Гражданской войны, иностранной интервенции в России (где СШП очень вери погрело ручонки) и вроде бы оказались в выигрыше. Казалось бы все пучком и хватило этого счастья не надолго. В 1929 годе разразился очень Великий кризЕц и пиндосия оказалась со всеми своими барышами в глубокой дупе! Выбраться из этого тухеса с большим трудом помогла пиндосии ВМВ. Казалось бы усё в порядке шеф! ГейРопа оккупирована (колонизирована), потом ещё пуще СССР развалился, живи и радуйся!!! Весь Мир под ногами! Сейчас вампиры-кровососы сосут всех подряд. Но не смотря на все эти блага СШПейцы все в долгах как в шелках.
Въ худого коня кормъ тратить, что въ худую кадушку воду лить.
Сколько волка не корми, а у ешака длиннее уши...
Опять пиндосам хренова то.
06.04.2020, 13:43
Гость: А вот председатель

комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что в российской экономике не было «тучных времен». Кому верить?
06.04.2020, 13:39
Гость: грек

Получается все катасроечное время т.е.30 лет были «тучные времена»-а сегодня это безобразие по славам Селуанова как бы-закончилось и переходят к новой ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ жизни....даАа, устами-шутника- мёд пить.
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