Глава МВФ предсказала худший почти за сто лет экономический кризис

09:12

В 2020 году мировое сообщество ждет худший экономический спад со времен Великой депрессии, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

По ее словам, из-за пандемии коронавируса экономика вынуждена столкнуться с "невиданным" ранее кризисом.

"COVID-19 подорвал наш общественный и экономический порядок с молниеносной скоростью и в таких масштабах, которых не было на нашей памяти", — приводит ее слова РИА Новости.

Георгиева заметила, что пока непонятно, насколько глубоким и продолжительным будет этот спад, но уже ясно, что рост мировой экономики в текущем году станет "резко отрицательным".

"В действительности, мы предвидим худший экономический спад со времен Великой депрессии", — отметила глава МВФ.

При этом, депрессия затронет как развитые страны, так и государства с развивающейся экономикой. По прогнозам экспертов, если пандемия коронавируса сойдет на нет во второй половине 2020 года, то частичное восстановление экономики может начаться в 2021 году.

Главным фактором, влияющим на мировую экономику и замедление спроса на нефть, остается пандемия коронавирусной инфекции. Ситуацию ухудшил развал сделки ОПЕК+: с начала года цены на черное золото обрушились более чем в два раза.