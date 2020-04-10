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Глава МВФ предсказала худший почти за сто лет экономический кризис

09:12 10.04.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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В 2020 году мировое сообщество ждет худший экономический спад со времен Великой депрессии, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. 

По ее словам, из-за пандемии коронавируса экономика вынуждена столкнуться с "невиданным" ранее кризисом.

"COVID-19 подорвал наш общественный и экономический порядок с молниеносной скоростью и в таких масштабах, которых не было на нашей памяти", — приводит ее слова РИА Новости.

Георгиева заметила, что пока непонятно, насколько глубоким и продолжительным будет этот спад, но уже ясно, что рост мировой экономики в текущем году станет "резко отрицательным". 

"В действительности, мы предвидим худший экономический спад со времен Великой депрессии", — отметила глава МВФ.

При этом, депрессия затронет как развитые страны, так и государства с развивающейся экономикой. По прогнозам экспертов, если пандемия коронавируса сойдет на нет во второй половине 2020 года, то частичное восстановление экономики может начаться в 2021 году.

Главным фактором, влияющим на мировую экономику и замедление спроса на нефть, остается пандемия коронавирусной инфекции. Ситуацию ухудшил развал сделки ОПЕК+: с начала года цены на черное золото обрушились более чем в два раза.

Темы: Экономика и финансы, Экономическая ситуация в мире
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Комментарии читателей
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10.04.2020, 17:24
Гость: КУН

РОССИЯ ОПЯТЬ ДОЛЖНА СПАСТИ ВЕСЬ МИР???
10.04.2020, 15:10
Гость: gvozd

чем закончилась Организованная Государством депрессия сша 29го - захватом власти в сша иудейской кликой и навязывании либерал-социализма.
сценарий повторяется..
далее.
"из-за пандемии коронавируса экономика вынуждена столкнуться с "невиданным" ранее кризисом."
-
видимо в этом и есть главная цель "пандемии" - замаскировать Очередной Коллапс долларовой финансовой системы.
коронавирус разумеется НЕ являтся причиной кризиса - кризис нарастал ДО вспышки заражений.
вся история вокруг коронавируса лишь Операция Прикрытия для коллапса долларовой финансовой системы Кагала и попытки установления Диктатуры уже на планетарном уровне ради сохранения своей Власти.
10.04.2020, 13:40
Гость: русский

Все мы смертны...

////////

Так рассуждает человек, пока он молод и здоров. А как только его самого "припрёт" - начинает петь совершенно по-другому.
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