Банк России снизил ключевую ставку до 5,5%

16:12

Центробанк РФ днем 24 апреля заявил о снижении ключевой ставки на 0,5 процентных пункта. Теперь она составляет 5,5% годовых. Снижение показателя отражает консенсус-прогнозы большинства экспертов, пишут «Ведомости».

При этом ЦБ допустил вероятность дальнейшего понижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Это произойдет, если ситуация будет развиваться по базовому прогнозу. В последний раз регулятор пересматривал ключевую ставку в начале февраля, в марте она не менялась.

«Для борьбы с пандемией коронавируса существенные ограничительные меры введены и в мире, и в России, что негативно отражается на экономической активности <...> При этом ситуация на глобальных финансовых рынках стабилизировалась после периода особенно высокой волатильности в марте»,— отмечается в релизе.

Согласно оценке Центробанка, годовая инфляция составит 3,8–4,8% по итогам 2020 года, а вместо прогнозируемого еще в январе роста экономики по итогам года ожидается спад на 4–6%.