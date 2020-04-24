]]>
]]>
Главная Экономика Новости

Банк России снизил ключевую ставку до 5,5%

16:12 24.04.2020
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Центробанк РФ днем 24 апреля заявил о снижении ключевой ставки на 0,5 процентных пункта. Теперь она составляет 5,5% годовых. Снижение показателя отражает консенсус-прогнозы большинства экспертов, пишут «Ведомости».

При этом ЦБ допустил вероятность дальнейшего понижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Это произойдет, если ситуация будет развиваться по базовому прогнозу. В последний раз регулятор пересматривал ключевую ставку в начале февраля, в марте она не менялась.

«Для борьбы с пандемией коронавируса существенные ограничительные меры введены и в мире, и в России, что негативно отражается на экономической активности <...> При этом ситуация на глобальных финансовых рынках стабилизировалась после периода особенно высокой волатильности в марте»,— отмечается в релизе.

Согласно оценке Центробанка, годовая инфляция составит 3,8–4,8% по итогам 2020 года, а вместо прогнозируемого еще в январе роста экономики по итогам года ожидается спад на 4–6%.

Темы: Центробанк РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
24.04.2020, 17:15
Гость: С Глазьевым

уже расправились, или только заказали?
24.04.2020, 16:33
Гость: Старый евrей

Как только личико у татарского ига не лопнуло от такой катастрофы?
24.04.2020, 16:27
Гость: Штурман

Чтобы экономика РФ начала расти ставка ЦБ должна быть 2,5-3%. Этого вполне достаточно чтобы банк накопил резервы для централизованных вложений в экономику и на прокорм чиновников.
Все комментарии (4)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации