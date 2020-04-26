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Росстат зафиксировал снижение реальных располагаемых доходов россиян

10:31 26.04.2020
© KM.RU, Вадим Черноусов
© KM.RU, Вадим Черноусов
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Снижение реальных располагаемых доходов населения РФ в I квартале 2020 года составило 0,2% в годовом сравнении, говорится в опубликованной на сайте Росстата статистике.

В номинальном выражении среднедушевые доходы населения в I квартале 2020 года составили 31 246 рублей и увеличились на 3,3% по сравнению с I кварталом 2019 года.

Таким образом, эпидемия коронавируса еще не успела значительно сказаться на доходах населения, но их динамика уже ушла в минус - пока еще в несущественный. В последний раз реальные располагаемые доходы снижались ровно год назад - на 1,6% в I квартале 2019 года, пишет "Интерфакс". После этого показатель три квартала подряд демонстрировал рост: во II квартале - на 1% в годовом сравнении, в III квартале - на 2,9%, в IV квартале - на 1,8%.

В целом за прошлый год реальные располагаемые доходы выросли на 0,8% после роста на 0,1% в 2018 году и снижения в 2014-2017 годах.

Росстат в апреле 2019 года перешел на новую методологию расчета реальных располагаемых денежных доходов населения и стал публиковать их раз в квартал, а не ежемесячно.

Темы: Макроэкономика и статистические данные, Экономическая ситуация в России, Росстат
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Комментарии читателей
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26.04.2020, 19:21
Гость: Европеец

Вот главные импортёры вашего зерна - Египет, Турция, Иран, Саудовская Аравия, Судан, Вьетнам, Индонезия. Достаточно ?
У нас полно своей супер качественной пшеницы с низменности реки По. Прежде всего область Карарры.
26.04.2020, 19:10
Гость: Европеец

Посмотрите куда вывозите и всё станет ясно.
26.04.2020, 17:51
Гость: И тут вдруг выяснется,

что в США 26 млн обратилось за помощью как безработные, что означает, что реальный уровень безработицы там на уровне 1934 года периода великой депрессии.
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