России предрекли обеднение среднего класса

10:22

Российскому среднему классу грозит обеднение, считает ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.

В своем интервью телеканалу РБК Кузьминов рассказал, что экономический кризис, связанный с пандемией коронавируса, сильнее всего ударит именно по среднему классу.

"Доходы будут падать у всех слоев общества, но при этом богатые все равно останутся богатыми, а бедные так и будут бедными", - сказал экономист. Основной удар примет на себя именно средний класс.

В первую очередь это коснется сферы услуг и сферы развлечений. Экономисты ВЭШ считают, что уровень безработицы в 2020 году в России составит 8-9,5%. Наибольшие сокращения произойдут в некорпоративном секторе экономики.

Восстановление экономики начнется только в 2022 году и в 2024 году уровень безработицы все еще будет превышать уровень 2019 года почти вдвое и будет составлять 8,1%.