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России предрекли обеднение среднего класса

10:22 28.04.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Российскому среднему классу грозит обеднение, считает ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.

В своем интервью телеканалу РБК Кузьминов рассказал, что экономический кризис, связанный с пандемией коронавируса, сильнее всего ударит именно по среднему классу.

"Доходы будут падать у всех слоев общества, но при этом богатые все равно останутся богатыми, а бедные так и будут бедными", - сказал экономист. Основной удар примет на себя именно средний класс.

В первую очередь это коснется сферы услуг и сферы развлечений. Экономисты ВЭШ считают, что уровень безработицы в 2020 году в России составит 8-9,5%. Наибольшие сокращения произойдут в некорпоративном секторе экономики.

Восстановление экономики начнется только в 2022 году и в 2024 году уровень безработицы все еще будет превышать уровень 2019 года почти вдвое и будет составлять 8,1%.

Темы: Экономический кризис в России, Экономика и финансы, Экономическая ситуация в России, Экономический анализ и прогнозы
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Комментарии читателей
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28.04.2020, 18:45
Гость: свердловчанин

бюджет пополнят за счёт пенсионеров и инвалидов т.к. ФНС введены налоги на пенсию ,если не докажешь, что положена льгота по Налоговому Кодексу,а чиновники получат за это премию.
28.04.2020, 16:22
Гость: Со стороны

Гарант, к стати почему боятся так произносить его имя...? Путин В.В. сказал, что человек с достатком 17 000 рублей это средний класс... о чем еще здесь можно говорить... Просто бред... Глава государства произнощайщий данную речь, не глава государства...
28.04.2020, 16:02
Гость: Голый номер

С Путиным и его чиновниками Россия обречена, России нужён лидер типа Сталина!
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