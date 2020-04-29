Moodyʼs спрогнозировало падение российской экономики на 5,5%

06:59

В конце 2020 года ВВП России сократится на 5,5%. Это связано с экономическими последствиями эпидемии COVID-19, говорится в исследовании агентства Moodyʼs.

Согласно подсчетам аналитиков, в следующем году экономика России может вырасти на 2,2%. В то же время ВВП США, отмечается в исследовании, упадет на 5,7%. Страны ЕС потеряют 6,5% ВВП. На такой же объем показатель уменьшится у Японии.

При этом эксперты Moodyʼs полагают, что есть страны в G20, которых по итогам года ждет незначительный рост. Это Индия (0,2%) и Китай (1%).

На прошлой неделе аналогичный обзор публиковало агентство Fitch. По их данным, российская экономика в 2021 году упадет на 3,3%.