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Moodyʼs спрогнозировало падение российской экономики на 5,5%

06:59 29.04.2020
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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В конце 2020 года ВВП России сократится на 5,5%. Это связано с экономическими последствиями эпидемии COVID-19, говорится в исследовании агентства Moodyʼs.

Согласно подсчетам аналитиков, в следующем году экономика России может вырасти на 2,2%. В то же время ВВП США, отмечается в исследовании, упадет на 5,7%. Страны ЕС потеряют 6,5% ВВП. На такой же объем показатель уменьшится у Японии.

При этом эксперты Moodyʼs полагают, что есть страны в G20, которых по итогам года ждет незначительный рост. Это Индия (0,2%) и Китай (1%).

На прошлой неделе аналогичный обзор публиковало агентство Fitch. По их данным, российская экономика в 2021 году упадет на 3,3%.

Темы: ВВП России, ВВП стран мира, Экономика и финансы
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