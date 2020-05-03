]]>
]]>
Главная Экономика Новости

Наценка на материалы для средств защиты доходит до 500%

18:32 3.05.2020
© KM.RU, Кирилл Дуболев
© KM.RU, Кирилл Дуболев

Спекулятивные наценки на материалы, из которых производятся медицинские средства защиты, на черном рынке достигают 500%, заявили в Ростехе. 

Стоимость материала для производства медицинских костюмов и масок выросла до 1,5 тыс. руб. за 1 кг при закупочной цене в 300 руб. за 1 кг. Как отметили в Ростехе, причиной наценок является ажиотажный спрос.

Потребность в средствах индивидуальной защиты увеличилась на фоне пандемии коронавируса нового типа, уточняет Газета.RU.

По последним данным, на территории России зафиксировано 134 687 случаев новой коронавирусной инфекции, из них 1280 – с летальным исходом. За время пандемии вылечились 16 639 человек.

Темы: Экономика
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
04.05.2020, 05:05
Гость: Штурман

Капитал пойдет на любое преступление ради большой прибыли и "Хватит кошмарить бизнес".
04.05.2020, 00:34
Гость: СССР - жив !

Тюрьмы и сейчас не пустуют. Да и все республики на месте. Самые крутые из них активно осваивают Россию. Всё у Евразии хорошо.
03.05.2020, 23:24
Гость: Сердечник

а после карантина сбавят на 500?
что-то не верится, придумают какую-то новую бяку и накрутят ещё по 500...
Все комментарии (14)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации