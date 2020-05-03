Наценка на материалы для средств защиты доходит до 500%

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Спекулятивные наценки на материалы, из которых производятся медицинские средства защиты, на черном рынке достигают 500%, заявили в Ростехе.

Стоимость материала для производства медицинских костюмов и масок выросла до 1,5 тыс. руб. за 1 кг при закупочной цене в 300 руб. за 1 кг. Как отметили в Ростехе, причиной наценок является ажиотажный спрос.

Потребность в средствах индивидуальной защиты увеличилась на фоне пандемии коронавируса нового типа, уточняет Газета.RU.

По последним данным, на территории России зафиксировано 134 687 случаев новой коронавирусной инфекции, из них 1280 – с летальным исходом. За время пандемии вылечились 16 639 человек.