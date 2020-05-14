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Лукашенко требует от России немецких цен на газ

14:56 14.05.2020
Александр Лукашенко
Фото с сайта wikipedia.org
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко настаивает на снижении цены на поставляемый Россией в республику газ.

Как пишет агентство БелТА, об этом глава Белоруссии заявил премьер-министру республики Сергею Румасу. По словам Лукашенко, Россия продает природный газ Европе по 65-68 долларов за тыс куб м., тогда как Минск получает его же по 127 долларов.

"Я этот вопрос заострял на видеоконференции в рамках ЕАЭС, и в ближайшее время у нас состоится в таком же формате конференция, хотелось бы знать, что к настоящему времени предпринято по снижению цены на природный газ для Беларуси", - добавил президент.

Ранее Лукашенко уже говорил о том, что Россия могла бы снизить на поставляемый в республику газ, тем самым помогая Минску в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

В свою очередь посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев отмечал, что цена на газ на внешних рынках устанавливается исходя из стоимости нефти, но если соглашение подписано, оно должно исполняться.

Темы: Отношения России и Белоруссии, Нефтегазовый сектор экономики в мире
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Комментарии читателей
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14.05.2020, 23:52
Гость: Гы-гы- Украина давно покупает газ в ЕС

- на порядок ниже цена на газ - чем если брать у России ==

а НЕ СЛАБО сумму назвать. Ну, почём Украина покупает РОССИЙСКИЙ ГАЗ у Европы?

Вы хоть в курсе, что НА ПОРЯДОК ниже цена- это в 10 раз меньше))))))

Сплошной мат: что происходит с ценами на газ на Украине
Советник Зеленского описал цены на газ при помощи мата
Ольга Шерункова 29.01.2020,

На Украине с начала года на 7% выросли цены на газ. Киев покупает более дорогой европейский газ после прекращения прямых поставок «Газпрома» с 2015 года. Украинцы уже переплатили за голубое топливо порядка $2 млрд. В аппарате президента страны Владимира Зеленского уже отреагировали на повышение цен нецензурной руганью. На этом фоне возвращение к прямым поставкам из России может произойти в этом году.....

Траты во имя политики

В 2015 году на фоне политических разногласий Украина прекратила прямую закупку газа у России. С этого момента Киев получает реверсный газ из Европы. То есть газ идет экспортом из России в Европу по украинской трубе. Часть из этого Киев оставляет для себя.

Перешедший на реверс Киев таким образом покупает тот же российский газ только через третьи руки и дороже.
«То, что реверсный газ обходится дороже прямых поставок — вещь очевидная. Тут доказывать не надо, надо просто вспомнить логистику. Это российский газ, который покупается европейскими компании, после перепродается на Украину. Он по определению никак не может быть дешевле российского. Это все прекрасно знают, в том числе на Украине»,
Газета. ру
14.05.2020, 23:37
Гость: Гы-гы- По словам Лукашенко,

Россия продает природный газ Европе по 65-68 долларов за тыс куб м., тогда как Минск получает его же по 127 долларов.==

Пан Лукашенко, вступайте в Европу и вам так будет!
В чем пробл?
Цена устанавливается контрактом, зависит от многих факторов. Длительность контракта, объёмы закупок.
Янукович тоже с торгов за газ начинал, а чем закончил?
Если бы Путин его не спас,давно бы Янукович отошел в мир иной.
14.05.2020, 22:53
Гость: Чел

Белоруссия подписала соглашение о поставках газа по 127$ за 1000 кубов совсем недавно в феврале этого года. И тогда эта цена ее устраивала, потому что она была ниже рыночной.
Прошло совсем мало времени, цены на рынке изменились, Лука просчитался и теперь давит на психику, чтоб отыграть все обратно. Честно ли это? Кто тут прав?
В принципе подобные ситуации нередки и в обычной жизни на уровне простого гражданина. Например, возмечтал гражданин приобрести автомобиль. И заключил с автосалоном договор о приобретении авто в рассрочку. По договору гражданин возмещает стоимость авто равными долями ежемесячно в течении года.
И вдруг в этом же году производитель автомобиля изменил его отпускную цену своим дилерам. Может у них там курс их национальной валюты изменился или еще что, но эту же марку продавать по старой цене стало производителю невыгодно. Соответственно цена в автосалоне повысилась. Может ли автосалон на этом основании потребовать с клиента выплаты бОльшей суммы, чем было установлено по договору?
А если наоборот, этот автомобиль резко подешевел. Может ли клиент на этом основании потребовать пересмотра договора, чтоб платить автосалону меньше?
Я не юрист, но полагаю, что никакой не ангажированный политически суд не поддержит никакое требование изменить договор. Договор заключен при добровольном согласии сторон. Поэтому обязателен к исполнению.
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