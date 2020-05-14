Лукашенко требует от России немецких цен на газ

14:56

Президент Белоруссии Александр Лукашенко настаивает на снижении цены на поставляемый Россией в республику газ.

Как пишет агентство БелТА, об этом глава Белоруссии заявил премьер-министру республики Сергею Румасу. По словам Лукашенко, Россия продает природный газ Европе по 65-68 долларов за тыс куб м., тогда как Минск получает его же по 127 долларов.

"Я этот вопрос заострял на видеоконференции в рамках ЕАЭС, и в ближайшее время у нас состоится в таком же формате конференция, хотелось бы знать, что к настоящему времени предпринято по снижению цены на природный газ для Беларуси", - добавил президент.

Ранее Лукашенко уже говорил о том, что Россия могла бы снизить на поставляемый в республику газ, тем самым помогая Минску в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

В свою очередь посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев отмечал, что цена на газ на внешних рынках устанавливается исходя из стоимости нефти, но если соглашение подписано, оно должно исполняться.