9 эффективных рекламных уловок

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В данной статье представлены 9 способов маркетинговых манипуляций, при помощи которых производители побуждают потребителя приобретать свою продукцию

Важно вовремя распознать перечисленные ниже уловки рекламодателей, чтобы не выкидывать деньги на ветер.



Фото с сайта pixabay.com

1. Участие в рекламе правильных персонажей



Практически в любой рекламе участвуют люди, и все их действия, которые они производят в ролике, тщательно продуманы. К самым распространенным типажам, задействованным в рекламе, относятся:

Знаменитости - «звезда» рассказывает нам с экрана телевизора, что ест этот йогурт, моется этим гелем для душа, принимает эти таблетки от головной боли, использует этот крем и выглядит от него просто великолепно.

Основной замысел использования такого типажа - сформировать у потребителя мнение, что если он будет использовать тот же самый товар, он сможет приблизиться к знаменитости. И пусть, в кино со звездой они вместе не снимутся, но, зато, будут принимать одни витамины, а значит, оба, благодаря им, будут выглядеть потрясающе. Однако, стоит учитывать, что популярная персона снимается в рекламном ролике, потому что она уже популярна, без всяких йогуртов и кремов.

Простые люди – домохозяйки рекламируют моющие средства, пожилые люди – препараты, обычные покупатели в магазине приобретают товар и потом радуются его потрясающим свойствам. Цель такой рекламы – создать атмосферу всеобщей радости и праздника, для того чтобы уменьшить скептическое отношение к товару. Ну не может же мать троих детей, перепачкавших свою одежду, обманывать, что именно этот порошок помог ей вывести пятна! Может, потому что ей за это платят немалые деньги.

Врачи и эксперты – к рекомендациям профессионалов прислушиваются чаще. Поэтому, в рекламе может фигурировать, как конкретный специалист, так и элементарная фраза «рекомендовано лучшими косметологами страны» и это уже будет аргументом обратить на товар внимание. Но, задумайтесь, разве специалист в области косметологии и медицины будет давать советы по применению различных препаратов, не видя пациента? К тому же, если призадуматься, все эти, якобы, рекомендации уж слишком общие – «лучшее средство», «отличное средство» и тд.

2.Ссылки на цифры



Все мы привыкли верить цифрам, так как они у многих из нас ассоциируются с фактами. Цифрам большинство людей верит больше, чем словам, потому как, считается, что их легко проверить. Однако, ими не менее легко манипулировать.

В рекламе часто приходится слышать нечто, вроде, «Ваши зубы до 50% белее», а до 50 % - это сколько? Не задумывались? Ведь это может быть и 49,99%, а, может, и 1%.

Но и тогда, когда цифровые показатели не слишком искажаются, стоит обратить внимание на текст со звездочкой, как правило, написанный очень мелким шрифтом, всегда присутствующий в рекламе. Зачастую, оказывается, что эти шикарные результаты - результат проведенных исследований, а просто товар раздали, допустим, сотне человек и им показалось, что его применение дало какие-то результаты. Именно показалось, а так это или нет, остается только догадываться.

3. Ошибочные сравнения



«Больше белка», «гораздо вкуснее», «в два раза крепче» - все эти сравнения понимаются потребителями однозначно – товар, который рекламируют лучший из аналогичных ему. Однако, это снова изящный рекламный ход – товар лучший, но лучший в сравнении с другой продукцией данного производителя.

Еще один вариант рекламного хода – сравнение с чем-то усредненным. Допустим, данное моющее средство удаляет жир лучше, чем обычное моющее средство – в этот момент в ролике возникает обезличенная бутылка с надписью «популярное моющее средство».

Задумайтесь, разве такая реклама о чем-то может сказать? Ведь никто точно не знает, с чем именно сравнивается товар.

Ну и разумеется, когда вы слышите сравнение «лучше», «устойчивее» или что-то в этом роде, следует не забывать, что оценка товара всегда зависит от потребителя, а не от качественных характеристик товара.

4. Реализация образа жизни



В рекламных роликах, как правило, все семьи счастливы, люди привлекательны, дети веселы, погода хорошая – все и всегда просто великолепно. Такой стратегический ход ориентирован на создание иллюзии того, что приобретение товара перенесет вас в этот чудесный мир, где колготки не рвутся, люди не устают и не болеют, и идут на прогулку даже в ливень, потому что бутылочка йогурта мгновенно укрепила их иммунитет. Но разве может йогурт круто изменить жизнь? Конечно же нет, если только срок годности у него не истек.



Фото с сайта pixabay.com

5. Игра на наших комплексах



Наверно, вы ни разу не задумывались, к примеру, о форме своих локтей. Но если, из каждого динамика вам начнут вещать, что как раз такие локти как у вас – это безобразие и предлагать вам купить налокотники, способные придать вашим локтям самую, что ни на есть, эстетичную форму, то большинство из вас проведут часы, крутясь у зеркала и выворачивая шею, чтобы убедиться, что ваши локти – это позор, а, затем, двинут в магазин.

Опираясь на стандарты, которые уже давным - давно сформировались в нашем обществе, рекламу делать еще легче. Пара роликов про вспотевшего от бега спортсмена и вы разыскиваете дезодорант, который спас его в следующем забеге.

6. Обманчивый внешний вид товаров



Имеется тысячи различных «примочек», помогающих запечатлеть продукты так, чтобы они вызывали желание съесть их даже у сытого. Вот только продукты, которые снимает фотокамера, есть опасно для жизни – фрукты обильно политы лаком для волос, чтобы придать им блеск, торт прослоен картоном, чтобы не оседал, а в пиво влито добрая порция средства для мытья посуды, чтобы лучше пенилось.

7. Игра на воспоминаниях



Рекламные ролики играют на наших воспоминаниях, предлагая нам продукты «со вкусом, как наша бабушка готовила» и с качеством «как раньше». Такие фразы должны переносить нас прошлое, где все было лучше и вкуснее. Такие характеристики не несут в себе никакой пользы, а просто играют на наших с вам эмоциях.

8. Попытка выявить лидеров и стимулировать отстающих



С одной стороны, применение слоганов типа: «тысячи женщин уже попробовали этот крем», ориентировано на то, чтобы вызвать у потребителя эмоцию «а я чем хуже этой тысячи?».

С другой же, это своеобразная игра на чувствах тех, в ком имеются задатки лидера, стимуляция его приобретать новинки, быть первым попробовавшим, постиравшим, применившим – в любом действии первым.

9. Игра на недостаточной информированности



Рекламные ролики подсолнечного масла, появившиеся на экранах телевизоров в начале третьего тысячелетия все, как один, говорили о его пользе, потому что в нем нет холестерина. Что такое холестерин и «с чем его едят» знали тогда далеко не все, но из рекламы всем было понятно, раз его нет, значит это что-то вредное и то, что его нет, это очень хорошо. Потом все узнали, что в подсолнечном масле холестерина никогда и не было, да и быть не может, однако рекламный ход того времени используется, порой, и сегодня.

К тому же, производители очень часто недоговаривают. К примеру, на продукте надпись «без консервантов», смотрим состав - и правда, ни одного составляющего начинающегося с «Е», только лимонная кислота. А знаете ли вы, что она – то как раз и выступает в роли консерванта, входящего и целый перечень пищевых добавок, обозначающегося как Е330. Большинство из нас этого не знают, и «безконсервантный» продукт оказывается в нашей корзине с покупками.