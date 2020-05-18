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По делу ЮКОСа арестованы водочные бренды «Столичная» и «Московская»

18:01 18.05.2020
© KM.RU, Михаил Попов
© KM.RU, Михаил Попов
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В Нидерландах международный арбитражный суд наложил арест на русскую водку двух брендов «Столичная» и «Московская» по требованию бывших акционеров нефтяной компании «ЮКОС».

Третейский суд в Гааге еще в 2014 году постановил взыскать с российской стороны 50 миллиардов долларов компенсации. Бывшие акционеры потеряли эти вложения при банкротстве компании в России, тогдашний владелец Михаил Ходорковский оказался под арестом. Активы ЮКОСа за символические деньги перешли в «Роснефть», напоминают «Новые Известия».

Россия посчитала бывших акционеров недобросовестными инвесторами и оспорила решение суда в Гааге.

Однако в феврале этого года апелляционный суд признал законным первоначальное решение. «Пока Российская Федерация игнорирует международные суды, которые несут за это ответственность, мы будем конфисковывать российскую государственную собственность в соответствии с законом. Претензия на товарные знаки в Нидерландах — это только начало», - пишет издание NRC со ссылкой на слова бывшего акционера Тима ​​Осборна.

Если до сентября акционерам не выплатят их требования в 50 миллиардов долларов, то торговые марки намерены выставить на открытый аукцион. Они будут проданы по самой высокой стоимости, которую за них предложат, вырученные деньги пойдут в счет компенсации долга.

Темы: Резонансные судебные процессы в мире, ЮКОС
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Комментарии читателей
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19.05.2020, 03:03
Гость: streamer

А я и не юрист:)
А в чем же возражение?
1. Я не утверждал, что Россия отказывалась быть стороной в процессе.
2. О количестве имущества России за рубежом ничего не знаю, но сколько-то его там точно имеется. И, если им понадобится, то всё найдут.
И уж точно это не смертельно. Еще никто не умирал из-за отсутствия имущества за рубежом.
19.05.2020, 00:24
Гость: Старик Похабыч

Об этом не пишут, потому что бренд Столичная принадлежит государственному казенному предприятию Союзплодоимпорт, а не какому-то Бене.
Так что уймись.
18.05.2020, 23:06
Гость: личный опыт

Я так понимаю, у наших самых главных начальников зуд в руках стоит страшнейший. Они если какое-нить соглашение тысячестраничное с западом не подпишут (а прочитать его невозможно внимательно), или там территорию какую не отдадут "партнерам", считай день был зря прожит.
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