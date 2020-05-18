По делу ЮКОСа арестованы водочные бренды «Столичная» и «Московская»

18:01

В Нидерландах международный арбитражный суд наложил арест на русскую водку двух брендов «Столичная» и «Московская» по требованию бывших акционеров нефтяной компании «ЮКОС».

Третейский суд в Гааге еще в 2014 году постановил взыскать с российской стороны 50 миллиардов долларов компенсации. Бывшие акционеры потеряли эти вложения при банкротстве компании в России, тогдашний владелец Михаил Ходорковский оказался под арестом. Активы ЮКОСа за символические деньги перешли в «Роснефть», напоминают «Новые Известия».

Россия посчитала бывших акционеров недобросовестными инвесторами и оспорила решение суда в Гааге.

Однако в феврале этого года апелляционный суд признал законным первоначальное решение. «Пока Российская Федерация игнорирует международные суды, которые несут за это ответственность, мы будем конфисковывать российскую государственную собственность в соответствии с законом. Претензия на товарные знаки в Нидерландах — это только начало», - пишет издание NRC со ссылкой на слова бывшего акционера Тима ​​Осборна.

Если до сентября акционерам не выплатят их требования в 50 миллиардов долларов, то торговые марки намерены выставить на открытый аукцион. Они будут проданы по самой высокой стоимости, которую за них предложат, вырученные деньги пойдут в счет компенсации долга.