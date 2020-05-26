Семья экс-главы Минсельхоза вошла в топ-3 крупнейших землевладельцев России

18:03

«Арокомплекс» имени Ткачева - компания, основанная отцом экс-министра сельского хозяйства Александра Ткачева, - продолжает скупку сельхозземель в России.

За прошлый год «Агрокомплекс» приобрел 4 тысячи гектаров, увеличив свой земельный банк до 653 тысяч га, и впервые вошел в топ-3 землевладельцев страны, следует ежегодного рейтинга BEFL.

Компания, объединяющая более 60 предприятий и более 600 розничных магазинов в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области и Адыгее, с 2014 года держит в тайне структуру собственности. Ранее акционерами холдинга значились старший брат Ткачева Алексей (с 2003 года - депутат Госдумы) и их отец Николай (умер в 2014 году).

За 7 лет «Агрохолдинг» приобрел 453 тысячи гектаров и увеличил земельный банк в 3,2 раза и на май 2020-го обошел группу «Русагро» экс-сенатора Вадима Мошковича.

Второе место в рейтинге крупнейших землевладельцев сохранил холдинг «Продимекс» Игоря Худокормова - главного производителя сахара в стране.

Лидером перечня остался АПХ «Мираторг» Виктора и Александра Линников, пишет Finanz.ru.