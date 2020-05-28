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Минфин перечислил сто миллиардов рублей на поддержку регионов

15:41 28.05.2020
Министерство финансов РФ
Фото © KM.RU, Алексей Белкин
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Министерство финансов выделило 100 миллиардов рублей 56 регионам, чьи доходы упали из-за пандемии COVID-19,пишет РИА Новости.

Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным на минувшей неделе. Денежные средства были переведены 26 мая.

Отмечается, что деньги были направлены в те субъекты, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года были ниже поступлений за два предыдущих года. Размер дотации был определен с учетом необходимости финансирования первоочередных расходов региональных бюджетов.

По последним данным, в 85 российских регионах за весь период эпидемии было выявлено более 379 тысяч заразившихся коронавирусом. Из них почти 151 тысяча вылечились, 4142 пациента скончались.

В мире, согласно статистике ВОЗ, COVID-19 оказались подвержены как минимум 5,5 миллиона человек, порядка 350 тысяч больных умерли.

Темы: Министерство финансов РФ
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Комментарии читателей
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28.05.2020, 19:13
Гость: Саратовец

И как вы думаете на что?
В Саратовской области депутаты думают не о том, как бы помочь медикам, а о том, как усилить полицию...
Так «Единая Россия» озадачена снижением желания граждан записываться в «добровольные дружинники», чтобы разгонять своих друзей и родственников на митингах против власти! Но как же это исправить? Для начала нужно «добровольцам-полицейским» начать платить. Во-вторую очередь, нужно дать новые социальные гарантии, а в первую очередь страховку.
28.05.2020, 18:18
Гость: диман

Большие чиновники подарили своим меньшим братьям сто миллиардов рублей..
28.05.2020, 18:12
Гость: stalker

Казалось бы внушительная сумма. Но если разбить ее на 85 регионов, то это мизер.
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