Минфин перечислил сто миллиардов рублей на поддержку регионов

15:41

Министерство финансов выделило 100 миллиардов рублей 56 регионам, чьи доходы упали из-за пандемии COVID-19,пишет РИА Новости.

Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным на минувшей неделе. Денежные средства были переведены 26 мая.

Отмечается, что деньги были направлены в те субъекты, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года были ниже поступлений за два предыдущих года. Размер дотации был определен с учетом необходимости финансирования первоочередных расходов региональных бюджетов.

По последним данным, в 85 российских регионах за весь период эпидемии было выявлено более 379 тысяч заразившихся коронавирусом. Из них почти 151 тысяча вылечились, 4142 пациента скончались.

В мире, согласно статистике ВОЗ, COVID-19 оказались подвержены как минимум 5,5 миллиона человек, порядка 350 тысяч больных умерли.