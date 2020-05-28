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СМИ узнали о желании ОПЕК+ продлить текущие квоты на добычу до конца года

18:41 28.05.2020
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Саудовская Аравия и ряд других членов ОПЕК+ намерены сократить нефтедобычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Причем речь идет не только о периоде до июня, а вплоть до конца 2020 года, сообщает Reuters.

Со слов собеседника агентства, саудовцы понимают, что отрасли все еще необходима поддержка. Поэтому Эр-Рияд хочет продлить сокращения.

«Россия хочет того же, но проблема снова в нефтяных компаниях», — сказал источник агентства в ОПЕК+.

Между тем источники Reuters, знакомые с позицией Москвы, утверждают, что решение об этом еще не принято, поскольку мнения разделились, и некоторые утверждают, что российской стороне следует выждать время и посмотреть на уровень спроса, когда перевозчики возобновят авиарейсы.

«Разумеется, если нам подступит указание продолжать сокращения, мы подчинимся. Однако если со спросом все в порядке, мы не видим причин для изменения сделки», — сказал Reuters источник в российской нефтяной компании.

Согласно действующим договоренностям, с мая страны-участницы ОПЕК+ должны сократить добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки, а с июня – уже на 8 миллионов баррелей. Соответствующие ограничения должны действовать до конца 2020 года, после чего квоты снизятся до 6 миллионов баррелей в сутки до мая 2021 года. 

Темы: Россия, Саудовская Аравия, Нефтегазовый сектор экономики в мире, ОПЕК
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Комментарии читателей
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28.05.2020, 22:08
Гость: blog2038,.

По стечению непредвиденных обстоятельств РФ и СА начали нефтяную войну в предверии эпидемии - если бы не С19, то для нефтяных производителей всё решилось бы гораздо раньше, гораздо проще и с гораздо меньшей денежной кровью.
.
С другой стороны все мы, как потребители, от этого только выиграли.
28.05.2020, 19:25
Гость: Я согласен

Надо РФских нефтесосов систематически помножить на ноль. Тогда у русского народа есть шанс на национально-освободительную революцию.
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