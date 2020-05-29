Как в России изменятся цены и потребительский рынок из-за Covid-19

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Эпидемия Covid-19 еще не закончилась, а в ряде регионов ситуация остается крайне опасной

Соблюдайте рекомендации врачей и не рискуйте своим здоровьем, особенно если вы находитесь в группах риска. Обращайтесь к специалистам за помощью в случае обнаружения симптомов и не нарушайте самоизоляцию.

Несмотря на то, что ситуация с вирусом в разных регионах и городах складывается по-своему, где-то уже постепенно снимают ограничительные меры, а где-то еще даже не подобрались к пику эпидемии, экономисты уже выделяют общие закономерности и последствия вируса для потребительского сектора.

«Корона» – явление глобальное

Пандемия коронавируса Covid-19 оказала негативное влияние на все сферы жизни – и в России, и в мире. Последствия распространения вируса и введение вынужденных карантинных мер еще долго будут «аукаться», как для экономики всей страны, так и рядовых потребителей.

Свежие новости коронавируса это подтверждают – пострадали промышленность, торговля, сфера услуг и культуры, экспорт и транспортная отрасль. Серьезный удар приняли на себя ИП, малый и средний бизнес, а также рядовые налогоплательщики и социально незащищенные слои населения.

Ждать ли роста цен?

По прогнозам экономистов, ВВП страны в этом году снизится на несколько процентов, и сможет отыграть часть потерь только в следующем году – при условии, что правительство разработает и грамотно применит на практике пакет антикризисных мер.

Уже сейчас можно говорить, что экономика даст просадку до 15-20%, а доходы населения упадут почти на столько же, безработица вырастет до 10% от общего числа дееспособных граждан, многим предпринимателям придется закрывать или, как минимум, перепрофилировать свой бизнес. Вырастет, как число кредитов, так и число просроченных займов.

Ожидаемо вырастут и цены. Во многом это связано не только с маркетинговой стратегией компаний, которые постараются компенсировать убытки, понесенные в первой половине 2020 года, а с ограниченными запасами продукции на складах. Наладить производство и поставки после отмены ограничений сразу же не получится – на это может уйти до 6 месяцев, во время которых подорожания ряда товаров избежать не удастся.

Как изменятся настроения покупателей?

Некоторые аналитики уверены, что и сами потребители тоже изменились. Теперь люди меньше смотрят на бренд, предпочитая практические качества маркетинговым, предпочитая реальную полезность товара на дистанции его необъективным «раскрученным» качествам.

Скорее всего, почти весь сегмент непродовольственных товаров в ближайшие месяцы будет испытывать недостаток в покупателях, что приведет к прогнозируемой стагнации. Это относится, к примеру, к магазинам весенней одежды, которые практически полностью остались без покупателей.

Как будут восстанавливаться наиболее пострадавшие сегменты, гостиничный и ресторанный бизнес, туризм и сфера развлечений, тоже пока неясно. К сожалению, многие предприятия данных направлений относились к предприятиям малого и среднего бизнеса, который, несмотря на анонсированную поддержку со стороны государства, сильно пострадал.