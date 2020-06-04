Государство начнет контролировать частные сделки россиян в интернете

20:14

Власти России, поставившие задачей вывести из тени доходы населения и радикально поднять собираемость НДФЛ, нашли новый способ контроля за движением денег граждан - через расходы в прежде анонимном пространстве интернета.

Минкомсвязь предлагает крупнейшим агрегаторам товаров и услуг подключить функцию идентификации пользователей через единую систему портала госуслуг (ЕСИА), сообщает «Коммерсант».

Экспериментом, который планируют начать с 1 июля, будет руководить рабочая группа из чиновников Минкомсвязи, Минэкономики, Минпромторга, Минстроя, Минтранса, Росреестра, а также специалисты МВД и ФСБ.

В эксперименте примет участие крупнейший в РФ сервис онлайн-объявлений Avito, один из крупнейших сайтов объявлений о продаже машин «Авто.ру» (принадлежит «Яндексу») и ЦИАН - самая большая в стране база недвижимости.

В перспективе сбор данных об использовании сторонних сервисов мог бы позволить коммерциализировать базу абонентов госуслуг или применяться для сбора статистической информации, например, о покупках, их частоте и размере, запросах пользователей, пишет Finanz.ru со ссылкой на директора группы консультирования по перспективным технологиям КПМГ в России и СНГ Сергея Вихарева.