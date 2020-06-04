]]>
]]>
Главная Экономика Новости

Государство начнет контролировать частные сделки россиян в интернете

20:14 4.06.2020
Фото с сайта finanz.ru

Власти России, поставившие задачей вывести из тени доходы населения и радикально поднять собираемость НДФЛ, нашли новый способ контроля за движением денег граждан - через расходы в прежде анонимном пространстве интернета.

Минкомсвязь предлагает крупнейшим агрегаторам товаров и услуг подключить функцию идентификации пользователей через единую систему портала госуслуг (ЕСИА), сообщает «Коммерсант».

Экспериментом, который планируют начать с 1 июля, будет руководить рабочая группа из чиновников Минкомсвязи, Минэкономики, Минпромторга, Минстроя, Минтранса, Росреестра, а также специалисты МВД и ФСБ.

В эксперименте примет участие крупнейший в РФ сервис онлайн-объявлений Avito, один из крупнейших сайтов объявлений о продаже машин «Авто.ру» (принадлежит «Яндексу») и ЦИАН - самая большая в стране база недвижимости.

В перспективе сбор данных об использовании сторонних сервисов мог бы позволить коммерциализировать базу абонентов госуслуг или применяться для сбора статистической информации, например, о покупках, их частоте и размере, запросах пользователей, пишет Finanz.ru со ссылкой на  директора группы консультирования по перспективным технологиям КПМГ в России и СНГ Сергея Вихарева.

 

Темы: Экономика
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
05.06.2020, 00:28
Гость: gvozd

в целом все Верно.
нужно поставить Вне Закона любые поборы без Фактически оказаных услуг и продажи товаров.
это Аморальная система когда кто то живет с Работы других людей при этом Ничего не добавляя и не участвуя в процессе создания стоимости - так как это деляют все эти социалисты.
однако же, вы забываете что Налоговая система лишь частично схема Конфискаций.
это прежде всего система Контроля и Слежки за людьми - без которой Невозможна власть Олигархии.
что бы Конфисковать например пропорционально вашим доходам - нужно знать ваши доходы, нужно иметь систему Всеобьемлещей Слежки за Всеми вашими операциями, за каждым вашим шагом.
это делает само понятие Тайны Частной жизни и невмешательства Государства в дела личности - НЕВОЗМОЖНЫМ в пронципе...
либо одно, либо второе.
и вот Это и есть Главное..
это создает Власть всех этих пиявок и ваше Рабство.
04.06.2020, 23:43
Гость: Такая себе новость

Уже есть одно государство, которое контролирует частные сделки россиян в интернете.
04.06.2020, 23:39
Гость: ABCD

Я вот другое понять не могу. Допустим у меня есть старый ЖК телевизор которому 10 лет, и который я когда то купил за 1000$, я сейчас хочу его продать за 3000р, то с какого перепою я должен за это процент отстёгивать неизвестно кому и неизвестно за что. Я при покупке этого ТВ уже заплатил НДС. Прибыли я не получаю никакой, продаю за 5..8% того, что за него сам заплатил. Абсолютно непонятная система, если только она не объясняется очень просто- грабительская.
Все комментарии (11)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации