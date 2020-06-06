Страны ОПЕК+ договорились о новом сокращении добычи нефти

17:47

Странам-членам ОПЕК+ удалось прийти к соглашению о продлении сделки по сокращению добычи нефти еще на месяц — до начала августа 2020 года. Об этом 6 июня написал Bloomberg.

Согласно достигнутым договоренностям, в июле страны будут сокращать добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки, как это происходило в июне и в мае 2020-го. По прежнему соглашению, во втором полугодии ожидалось сокращение на 7,7 миллиона баррелей в день.

Bloomberg называет новое соглашение победой для России и Саудовской Аравии. Как отмечает агентство, оба государства потратили неделю на то, чтобы уговорить Ирак, Нигерию и других членов ОПЕК+, кто не смог полностью выполнить обязательства, сделать это. Reuters со ссылкой на источники в организации писал, что Эр-Рияд рассматривал возможность продления ограничений до конца лета или даже до декабря 2020 года.

Из-за срыва прошлой сделки ОПЕК+ в начале марта текущего года и резкого обвала спроса на фоне COVID-19 мировые цены на нефть значительно снизились. Позднее, в начале апреля, страны ОПЕК+ договорились о рекордном в истории сокращении добычи, что помогло укрепить цены на нефть на мировых рынках.