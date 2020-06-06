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Страны ОПЕК+ договорились о новом сокращении добычи нефти

17:47 6.06.2020
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Странам-членам ОПЕК+ удалось прийти к соглашению о продлении сделки по сокращению добычи нефти еще на месяц — до начала августа 2020 года. Об этом 6 июня написал Bloomberg.

Согласно достигнутым договоренностям, в июле страны будут сокращать добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки, как это происходило в июне и в мае 2020-го. По прежнему соглашению, во втором полугодии ожидалось сокращение на 7,7 миллиона баррелей в день. 

Bloomberg называет новое соглашение победой для России и Саудовской Аравии. Как отмечает агентство, оба государства потратили неделю на то, чтобы уговорить Ирак, Нигерию и других членов ОПЕК+, кто не смог полностью выполнить обязательства, сделать это. Reuters со ссылкой на источники в организации писал, что Эр-Рияд рассматривал возможность продления ограничений до конца лета или даже до декабря 2020 года.

Из-за срыва прошлой сделки ОПЕК+ в начале марта текущего года и резкого обвала спроса на фоне COVID-19 мировые цены на нефть значительно снизились. Позднее, в начале апреля, страны ОПЕК+ договорились о рекордном в истории сокращении добычи, что помогло укрепить цены на нефть на мировых рынках.

Темы: Нефтегазовый сектор экономики в мире, ОПЕК
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Комментарии читателей
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06.06.2020, 21:34
Гость: Юляша

Хорошая новость.
А все остальные,русофобливые - в очередь за дорогой русской нефтью ГОП !:))
06.06.2020, 18:22
Гость: Гость

я тут случайно наткнулась на статистику - сколько денег пересылали трудовые мигранты - по польше. кстати на примере этой страны легче понять - что на самом деле происходит в мире. вообщем самое интересное сдесь - это то - что количество денег присылаемых поляками из стран западной европы почти точно совпадает с тем что присылают украинцы. в смысле можно проследить поток - деньги идут из богатейших стран мира в менее богатые - а затем оседают в самых бедных. так вот именно в конце прошлого года - сразу перед началом эпидемии в китае - их количество резко уменьшилось. в смысле меньше стали пересылать поляки на родину - меньше и украинцы. а значит источник халявных денег - что шли из западной европы - еще в конце прошлого года начал высыхать. о чем это говорит. значит колониальные администрации в лице местных олигархов также начали переводить меньше денег за рубеж. потому что местное население - благодаря уменьшению переводов из-за рубежа также обеднело. получается замкнутый круг. но почему это произошло только сейчас. потому что все эти годы аборигены еще жили за счет ресурсов ссср. а сейчас они уже полностью исчерпались. в смысле колонии разграблены уже полностью - нет больше чего грабить. а дальше пойдет лавина - сметающая все на своем пути. колонии будут все меньше денег пересылать центру - он соответвенно все меньше денег будет давать рабам за их почти бесплатный труд. а рабы соответвенно перестанут покупать их побрякушки. все - занавес - финита ля комедия...
06.06.2020, 18:15
Гость: да-да

очень хорошо. Посмотрим что предложат в ответ российские псевдо-либералы и космополиты во власти и бизнесе, у которых несмотря на их агрессивную пропаганду внутри страны, вся экономика держится исключительно на распродаже общенародных ресурсов. Наш средний русский класс по сути ликвидирован. При этом всю внутреннюю торговлю космополиты отдали на откуп иностранным торговым сетям.
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