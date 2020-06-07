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Названы российские регионы с самыми высокими зарплатами

10:04 7.06.2020
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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В целом, в первом квартале 2020 года средний заработок россиян составил 48,3 тысячи рублей.

Самая высокая средняя зарплата оказалась на Чукотке — 109,1 тысяч рублей. На втором месте — Ямало-Ненецкий автономный округ (101,5 тысяч рублей), на третьем — Москва (95,5 тысяч рублей). Далее идут Магаданская область (89,5 тысяч рублей) и Сахалин (89,4 тысяч рублей), сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики за первые три месяца текущего года.

Самая низкая средняя зарплата зафиксирована в Ивановской области (27 тысяч рублей), Дагестане (27,2 тысяч рублей), Кабардино-Балкарии (27,5 тысяч рублей), Алтайском крае (27,6 тысяч рублей) и Карачаево-Черкессии (27,6 тысяч рублей).

Темы: Экономическая ситуация в России
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Комментарии читателей
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07.06.2020, 17:33
Гость: макар

Ну, Вы блин, даёте...
07.06.2020, 17:31
Гость: макар

Эт точно...
07.06.2020, 17:29
Гость: макар

Так нельзя. Ведь тогда в депутаты никто не пойдёт. А как без депутата? Без депутата никак, жизни нет без депутата.
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