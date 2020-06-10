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Ахмедов Джалал Видадиевич: онлайн-сервисы станут более популярны

13:12 10.06.2020

Консалтинговая компания E&Y выпустила отчёт об итогах 2018-2019 годов в сегменте российской коммерческой медицины 

На протяжении исследуемого периода сохраняется устойчивое влияние экономического фактора. Тенденция к снижению платёжеспособного населения продолжает расти, что ведёт к экономии пациентов на платной медицине. Об этом сообщили 46% респондентов.

В то же время растёт спрос на специалистов в области онлайн-продвижения медицинских услуг и информирования потенциальной целевой аудитории об услугах, квалификации врачей и методах диагностики. 35% опрошенных сообщили E&Y, что за период исследования (2018-2019 годы) они стали более информированными в вопросах медицинских услуг и технологий.

Однако стоит отметить, что проблема у большей части населения заключается в низком уровне культуры заботы о здоровье. При этом платёжеспособная аудитория (58% медучреждений-респондентов отметили этот факт) всё более пристальное внимание при выборе клиники уделяет сервису.

— Речь в данном случае идёт не только о фактическом сервисе во время оказания медицинских услуг. В digital-мире не менее значимо и качество онлайн-услуг. Важна скорость ответа оператора в мессенджерах и соцсетях, исчерпывающая информация об услугах, прайс-лист на сайте и в постах в аккаунтах социальных сетей. Доступ к ключевой информации, дружелюбный интерфейс, адаптация сайта под мобильные устройства, всё это влияет на решение о покупке. Не менее значимы и сервисы онлайн-записи к специалисту в удобное для пациента время. Востребованы среди заказчиков со стороны медицинских учреждений и системы лояльности. В этом помогают новые IT-сервисы, которые позволяют повысить конверсию и привлечь большее количество лидов, а так же сформировать дружественные отношения с ядром целевой аудитории. IT-инструменты так же позволяют оптимизировать текущие бизнес-процессы. Например, это внедрение CRM-системы, создание функционального приложения для смартфонов, оптимизация существующих рассылок. Возрастает запрос на создание новаторских продуктов в сфере MedTech. Причём не только в вопросах улучшения здоровья, но и в повышении качества жизни. Этот сегмент стабильно остаётся популярным у инвесторов, — отмечает Джалал Видадиевич Ахмедов, IT-эксперт.

Темы: Экономика
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