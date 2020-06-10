МВФ утвердил программу помощи Украине на 5 млрд долларов

11:25

Международный валютный фонд (МВФ) объявил о подписании новой 18-месячную программы stand by для Украины на SDR 3,6 млрд (около $5 млрд или 179% от квоты) с немедленным выделением первого транша в размере $2,1 млрд., пишет "Интерфакс".

Отмечается, что эта программа направлена на помощь Украине в связи с пандемией COVID-19 "путем обеспечения платежного баланса и бюджетной поддержки, сохраняя при этом достижения и продвигая небольшой набор ключевых структурных реформ, чтобы гарантировать возвращение Украины к росту после завершения кризиса".

Однако эта программа связана с большим риском из-за неопределенности в отношении того, как долго продлится глобальный спад экономики, а внутри страны сохраняется значительная неопределенность по поводу направления экономической политики. При этом государственный долг Украины остается высоким, так же как и потребности в финансировании.

Верховная рада 13 мая на внеочередном заседании приняла законопроект о банковском регулировании. Этот документ был одним из условий для продолжения сотрудничества Киева с МВФ.

Новая норма должна урегулировать вывод с рынка неплатежеспособных банков и не позволит возвращать их экс-владельцам. Президент Владимир Зеленский подписал документ 21 мая. Новый закон, в частности, делает невозможным возврат Приватбанка его бывшему владельцу Игорю Коломойскому.