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МВФ утвердил программу помощи Украине на 5 млрд долларов

11:25 10.06.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Международный валютный фонд (МВФ) объявил о подписании новой 18-месячную программы stand by для Украины на SDR 3,6 млрд (около $5 млрд или 179% от квоты) с немедленным выделением первого транша в размере $2,1 млрд., пишет "Интерфакс".

Отмечается, что эта программа направлена на помощь Украине в связи с пандемией COVID-19 "путем обеспечения платежного баланса и бюджетной поддержки, сохраняя при этом достижения и продвигая небольшой набор ключевых структурных реформ, чтобы гарантировать возвращение Украины к росту после завершения кризиса".

Однако эта программа связана с большим риском из-за неопределенности в отношении того, как долго продлится глобальный спад экономики, а внутри страны сохраняется значительная неопределенность по поводу направления экономической политики. При этом государственный долг Украины остается высоким, так же как и потребности в финансировании.  

Верховная рада 13 мая на внеочередном заседании приняла законопроект о банковском регулировании. Этот документ был одним из условий для продолжения сотрудничества Киева с МВФ.

Новая норма должна урегулировать вывод с рынка неплатежеспособных банков и не позволит возвращать их экс-владельцам. Президент Владимир Зеленский подписал документ 21 мая. Новый закон, в частности, делает невозможным возврат Приватбанка его бывшему владельцу Игорю Коломойскому.

Темы: Украина, Международный валютный фонд (МВФ)
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Комментарии читателей
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10.06.2020, 15:44
Гость: Кому деньги, а кому - санкции.

Это Разновидность Пользы.Самая популярная Польза на текущий момент -батутное освоение Космоса. А 24 июня будет проходить парад ,основанный на Пользе Победы над короновирусом.
10.06.2020, 15:04
Гость: gvozd

вы рубите фишку на 5!
10.06.2020, 14:54
Гость: личный опыт

давно пора.
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