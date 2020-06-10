Кудрин анонсировал цифровой контроль за расходами граждан

15:30

Цифровизация российской экономики, включенная в национальные проекты до 2024 года, позволит усилить контроль за денежными потоками физических лиц и повысить собираемость налогов, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью ТАСС.

«Будет усиливаться цифровизация и знание государства о том, чем занимается гражданин», - предупредил он, добавив, что нынешний состав правительства под руководством экс-главы ФНС Михаила Мишустина «имеет сильные компетенции в сфере цифровизации системы управления».

Безусловно, присутствует беспокойство, что «большой брат» будет все о нас знать, признал Кудрин. По мере того, как платежи переходят в электронный формат, возможности контроля и отслеживания возрастают.

«Например, известно, что мы покупаем, все наши чеки теперь видят в Федеральной налоговой службе. Это, конечно, позволит больше анализировать расходы и доходы граждан, более полно выплачивать налог», - сказал глава СП.

Власти России годами вынашивают планы покончить с теневой экономикой, где десятки миллионов людей получают зарплаты в конвертах, избегая выплат в бюджет и социальные фонды, пишет Finanz.ru. «Серые» доходы населения, проходящие мимо радаров государства, достигают 15-21% ВВП, в результате Пенсионный фонд, а также фонды ОМС и соцстрахования ежегодно недополучают 2,3 триллиона рублей в год, жаловалась в прошлом году вице-премьер Татьяна Голикова.

Покончить с этой практикой, по задумке властей, поможет в том числе единый регистр населения. Закон о его создании в понедельник, 8 июня, подписал президент РФ Владимир Путин.

В реестре, ведение которого будет доверено Федеральной налоговой службе, планируется собрать воедино все доступные государству сведения о гражданине. Это, в частности, имя, фамилия и отчество; виды, номера и иные сведения о документах, удостоверяющих личность; ИНН; сведения об ИП; данные регистрации в Пенсионном фонде и фонде ОМС; сведения из служб занятости, а также об образовании и квалификации (включая номера дипломов, аттестатов итд); полный перечень сведений из системы госуслуг и ЗАГСов, включая не только текущее семейное положение, но и все прошлые браки и разводы и другие изменения гражданского состояния.

