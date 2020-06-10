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Кудрин анонсировал цифровой контроль за расходами граждан

15:30 10.06.2020
Алексей Кудрин © KM.RU, Алексей Белкин
Алексей Кудрин © KM.RU, Алексей Белкин
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Цифровизация российской экономики, включенная в национальные проекты до 2024 года, позволит усилить контроль за денежными потоками физических лиц и повысить собираемость налогов, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью ТАСС.

«Будет усиливаться цифровизация и знание государства о том, чем занимается гражданин», - предупредил он, добавив, что нынешний состав правительства под руководством экс-главы ФНС Михаила Мишустина «имеет сильные компетенции в сфере цифровизации системы управления».

Безусловно, присутствует беспокойство, что «большой брат» будет все о нас знать,  признал Кудрин. По мере того, как платежи переходят в электронный формат, возможности контроля и отслеживания возрастают.

«Например, известно, что мы покупаем, все наши чеки теперь видят в Федеральной налоговой службе. Это, конечно, позволит больше анализировать расходы и доходы граждан, более полно выплачивать налог», - сказал глава СП.

Власти России годами вынашивают планы покончить с теневой экономикой, где десятки миллионов людей получают зарплаты в конвертах, избегая выплат в бюджет и социальные фонды, пишет Finanz.ru. «Серые» доходы населения, проходящие мимо радаров государства, достигают 15-21% ВВП, в результате Пенсионный фонд, а также фонды ОМС и соцстрахования ежегодно недополучают 2,3 триллиона рублей в год, жаловалась в прошлом году вице-премьер Татьяна Голикова.

Покончить с этой практикой, по задумке властей, поможет в том числе единый регистр населения. Закон о его создании в понедельник, 8 июня, подписал президент РФ Владимир Путин.

В реестре, ведение которого будет доверено Федеральной налоговой службе, планируется собрать воедино все доступные государству сведения о гражданине. Это, в частности, имя, фамилия и отчество; виды, номера и иные сведения о документах, удостоверяющих личность; ИНН; сведения об ИП; данные регистрации в Пенсионном фонде и фонде ОМС; сведения из служб занятости, а также об образовании и квалификации (включая номера дипломов, аттестатов итд); полный перечень сведений из системы госуслуг и ЗАГСов, включая не только текущее семейное положение, но и все прошлые браки и разводы и другие изменения гражданского состояния.
 

Темы: Налогообложение в России, Счетная палата РФ
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Комментарии читателей
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11.06.2020, 03:35
Гость: gvozd

Bingo!
вот когда эта простая Истина будет Выжжена каленым железом в мозгах всех совков - тогда все и поменяется в лучшую сторону.
первое что они делают, это Собирают на вас Информацию.
затем решают Как вас можно грабить.
вот и Вся "экономическя наука"..
нет никаких "теорий" позади всего этого - это тупой Грабеж основанный на рабовладении.
сегодня они это стали называть "человеческий капитал", вчера они же вас называли ресурсами, массами, винтиками и пес знает чем еще...
смысл всегда Один - вы Должны Отдать Ваше Кагалу.
11.06.2020, 00:24
Гость: Все остальное мышиная возня.

Отмените двойное гражданство для всех. Иностранцы и бывшие россияне отказавшиеся от российского гражданства, лишаются права владеть акциями крупных стратегически важных предприятий, в том числе и сельхоз назначения. Иностранцы не могут занимать государственные должности и быть управленцами и советниками в крупных государственных или частных компаниях, предприятиях и организациях.
Иностранцы и частные лица не могут владеть природными ресурсами, землей, реками и водоемами РФ ни в каком виде.
Иностранцы могут с нуля за свои капиталы создавать свои предприятия торгового и общественного развлекательного назначения - парки аттракционы, бассейны (кроме печатных изданий, СМИ и телевидения)на общих основаниях на территории РФ без права выкупа земли под строениями.
Коренным народам Российской Федерации оказавшимся в смутные годы в ближнем и дальнем зарубежье, российское гражданство оформлять по месту подачи их прошений в двух недельный срок с лишением иностранного гражданства.
10.06.2020, 23:54
Гость: ABCD

Я об этом ещё в пролом году говорил, то что в Кремле мечтательно называют" цифровая экономика" на самом деле не более чем инструмент тотального контроля над населением. Не экономику они строят, а фискальную систему! Которая в нашем кармане поставит "рабоче место" бюрократа который за нами за наш счёт будет шпионить!
Причём что самое интересное, эти господа в пр-ве вообще не обращают никакого внимания на воровство чиновниками в космических масштабах, на не целевые траты чиновниками, всё это достигает куда больше масштабов чем "теневые траты" народа. Только один чиновник в РФ способен "надуть" бюджет на миллиарды, как было с пенсионным фондом уже, когда чиновник ПНФ Минц умудрился украсть в ПНФ 14 миллиардов, у Московского кредитного банка украл 25 миллиардов, в 2015 году сбежал банкир Анатолий Мотылев, ущерб пенсионерам в 33 миллиарда рублей возмещало государство. Воруют уже не цифрами денег а тоннами! Захарченко с его 1,5 тонны украденных денег меркнет перед славой зам.начальника таможни по энергетике РФ у которого дома оказалось золотое месторождение, у него изъяли 18 тонн золота и 100 млн. долларов наличными! Общая сумма "честно заработанного" у этого чиновника была почти миллиард баксов! Это бюджет области в РФ! Кто-то грустно пошутил, давайте раз в месяц сажать большого чиновника в России, и сразу бюджет на месяц будет наполнятся.
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