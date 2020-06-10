Российские банки в мае получили рекордно низкую прибыль

12:19

Российские банки по итогам прошлого месяца получили рекордно низкую прибыль, которая составила порядка 500 миллионов рублей. Это в 64 раза меньше апрельского показателя, сообщает РИА «Новости».

Обвал произошел на фоне экономического кризиса, вызванного коронавирусом. С января по май 2020 года прибыль банков составляет 561 миллиард рублей, но при этом основная ее часть получена в первые три месяца.

Чистая прибыль российских банков в апреле достигла 32 миллиардов рублей. Это примерно в шесть раз меньше, чем в марте. В Центробанке снижение объясняют отрицательной переоценкой по операциям с иностранной валютой из-за укрепления российской валюты. В мае рубль продолжил рост к доллару и евро, а к 1 июня курс доллара вернулся к докризисные значениям, опустившись ниже 70 рублей.

Ранее ЦБ предупредил российские кредитные учреждения о специфических угрозах, которые могут нести изменения климата и сопутствующие им перемены в мировой экономике. Среди прочего, речь шла о падении акций неэкологичных предприятий, природных катастрофах и катаклизмах, банкротствах заемщиков.