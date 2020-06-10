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Российские банки в мае получили рекордно низкую прибыль

12:19 10.06.2020
Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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Российские банки по итогам прошлого месяца получили рекордно низкую прибыль, которая составила порядка 500 миллионов рублей. Это в 64 раза меньше апрельского показателя, сообщает РИА «Новости».

Обвал произошел на фоне экономического кризиса, вызванного коронавирусом. С января по май 2020 года прибыль банков составляет 561 миллиард рублей, но при этом основная ее часть получена в первые три месяца.

Чистая прибыль российских банков в апреле достигла 32 миллиардов рублей. Это примерно в шесть раз меньше, чем в марте. В Центробанке снижение объясняют отрицательной переоценкой по операциям с иностранной валютой из-за укрепления российской валюты. В мае рубль продолжил рост к доллару и евро, а к 1 июня курс доллара вернулся к докризисные значениям, опустившись ниже 70 рублей.

Ранее ЦБ предупредил российские кредитные учреждения о специфических угрозах, которые могут нести изменения климата и сопутствующие им перемены в мировой экономике. Среди прочего, речь шла о падении акций неэкологичных предприятий, природных катастрофах и катаклизмах, банкротствах заемщиков.

Темы: Россия, Банки в России, Центробанк РФ
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Комментарии читателей
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11.06.2020, 08:32
Гость: Вася

Жадность фраера сгубила.
Такая пословица приминительна и к банкам, и к Газпрому, и ко всему тому, чем руководят обитатели Кремля.
11.06.2020, 06:13
Гость: ser

можно подумать, что у не российских банков не так, ох уж этот км
11.06.2020, 05:28
Гость: Ссссс!!!!!!

Банки не волнуются,они уверены,что Путин снимет последнюю пубаху ,но их поддержит.Бараны,рубаха эта будет снята с вас,а не с него.
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