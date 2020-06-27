Россия попросила Китай покупать втрое больше газа

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Россия положила «на стол» переговоров с Китаем предложение радикально увеличить закупки газа, сообщил в пятницу на годовом собрании акционеров «Газпрома» глава компании Алексей Миллер.

По его словам, «Газпром» готов качать в КНР 130 млрд кубометров газа в год - в 26 раз больше, чем сейчас, и втрое больше предельных объемов, предусмотренных контрактом по газопроводу «Сила Сибири».

Стоивший 1,1 триллиона рублей трубопровод заработал в декабре: в первый год через него планируется поставить 5 млрд кубометров.

«За несколько лет мы нарастим объем до 38 млрд кубических метров», - анонсировал Миллер. Рост поставок, по его словам, будет опережать динамику как импорта сжиженного природного газа, так и поставок центральноазиатского газа в Китай.

Но этого мало. «Газпром» предлагает Китаю расширить мощность трубопровода на 15%, до 44 млрд кубометров, а также построить еще две трубы - «Сила Сибири-2» и дальневосточный маршрут.

«Все вместе это дает возможность говорить об экспорте трубопроводного газа в Китай в обозримой перспективе в объеме свыше 130 млрд кубометров», - цитирует Миллера Finanz.ru. Он добавил, что это «сопоставимо с текущими поставками на традиционные рынки». Речь идет о Европе, куда «Газпром» планирует прокачать в этом году 165 млрд кубометров.