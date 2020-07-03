Как снизить ставку по ипотеке

20:54

Снизить процентную ставку по ипотеке сложно, так как банки крайне неохотно идут на снижение прибыли

Так или иначе, в современной экономической модели трудно приобрести в собственность жилье без участия ипотечного кредитования. В отличие от западных стран Европейского Союза в Российской Федерации кредитные учреждения практикуют выставление процентной ставки вплоть до 12-16 процентов. Иные условия ипотеки также не отличаются демократичностью.

Как добиться минимального процента при согласовании условий договора



Банк может предоставить смягченные условия заключения договора, если заемщик предоставил максимальное количество документов перед подписанием. Основными документами, которые помогут заключить выгодный для заемщика договор станут документы, подтверждающие размер дохода.

Положительно на этот вопрос влияет размер первоначального взноса, который вносится за приобретаемую недвижимость. Это показывает высокую платежеспособность заемщика. Кроме того, минимизирует размер основного долга.

Желательно подавать заявку в то кредитное учреждение, в котором клиент обслуживается на регулярной основе. Например, использует услуги кредитной организации для получения заработной платы (часто банки делают специальные условия для сотрудников организаций, которые выполняют трудовую функцию у партнеров банка), у него есть в нем вклад или открыт дебетовый счет.

Важно следить за чистотой кредитной истории. Если задолженностей, судебных споров по ранее открытым догам человека не зафиксировано, то такая картина благосклонно влияет на отношение банка к своему клиенту. Желательно небольшие займы возвращать вовремя или раньше срока. Это увеличит платежную надежность.

Перед подписанием договора требуется очень внимательно изучить его содержание на предмет включения в него различных комиссий, дополнительного навязанного страхового полиса жизни и здоровья заемщика. Банки идут на нарушения законодательства, ставя перед заемщиком условие, в соответствии с которым либо будет оформлено незаконное страхование, либо кредит получен не будет. Эти комиссии часто увеличивают стоимость кредита в несколько раз.

Снижение процентной ставки при действующем договоре



При уже действующем договоре предусматривается несколько способов снижения процентной ставки.

Способ 1. Реструктуризация долга

Реструктуризация – это услуга, предоставляемая самим банком, перед которым открыты долговые обязательства. Если финансовая возможность должника позволяет повысить вносимые ежемесячно суммы, то есть возможность изменить срок действия договора ипотечного кредитования. При снижении срока на несколько лет переплата за пользование заемными денежными средствами будет значительно ниже. Из-за достаточно высокой стоимостной потери договора, банки крайне неохотно идут на эту процедуру и стремятся найти повод для отказа заемщику в этом вопросе.

Способ 2. Рефинансирование долга

При рефинансировании сторонний банк выполняет погашение задолженности перед банком, в котором взята ипотека. Долговые обязательства сохраняются. Однако, условия кредитования могут быть значительно лучше. Идеальный вариант рефинансирования – когда ипотечное кредитование перекрывается потребительским кредитом. В этом случае с недвижимого имущества будут сняты все обременения. Если у заемщика эта недвижимость осталось единственным, то по закону забрать его будет невозможно.

Если рефинансирование производится по схеме «ипотека за ипотеку», то перед началом процесса рефинансирования нужно получить одобрение в том банке, где планируется рефинансирование. Предоставить все требуемые документы, в том числе подтверждающие уровень дохода гражданина.

Сейчас во всех ведущих банках открыта программа рефинансирования, в том числе ВТБ, Сбербанк России, Россельхозбанк. Перед принятием решения о рефинансировании требуется все тщательно взвесить. В рамках жесткого процентного начисления на ипотечные кредиты, даже экономия в три-пять процентов окажется ощутимой. Главное – отсутствие в договоре рефинансирования скрытых комиссий и иных условий, усложняющих жизнь заемщика.

Государственные программы



Государство, в рамках целевых программ поддержки людей, выплачивающих ипотеку, выделяет денежные средства. Участие в программе предполагает наличие у гражданина определённых жизненных обстоятельств. Например, если заемщику меньше 35 лет, и он только что обзавелся семьей, то он может участвовать в программе предоставления льгот «Молодая семья». Если у гражданина двое и более несовершеннолетних детей, то могут быть предоставлены льготы по программе поддержки многодетных семей (материнский капитал при этом не учитывается).

