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Названы регионы России с самым высоким уровнем бедности

10:56 6.07.2020
Фото © KM.RU, Вадим Черноусов

Тыва оказалась наиболее бедным регионом России. Об этом свидетельствует рейтинг по доходам населения, составленный агентством РИА Новости.

Отмечается, что в целом по стране доля россиян, живущих за чертой бедности, в 2019 году снизилась по сравнению с предыдущим годом. Однако, в 11 регионах этот показатель превысил 20%.

Так, доходы почти 18 миллионов россиян, т.е. свыше 12% населения страны оказались меньше прожиточного минимума.

Наибольшая доля таких людей отмечена в Тыве — 35% — это почти в три раза больше среднероссийского уровня.

Среди худших по этому показателю субъектов России оказались Ингушетия – там бедствует треть жителей. Свыше 20% находятся на грани нищеты в Кабардино-Балкарии, Республике Алтай, Калмыкии, Курганской области и Карачаево-Черкесии.

Наибольшие среднестатистические доходы в соотношении к стоимости фиксированного набора товаров и услуг наблюдаются в Ямало-Ненецком автономном округе. Там зафиксирован минимальный уровень бедности по стране — 5,6%. Далее следуют Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан. Подмосковье находится на четвертой строчке.

Мировой кризис, вызванный коронавирусом, сказался и, как полагают эксперты, еще скажется на уровне жизни большого числа людей.

Темы: Экономика и финансы, Экономическая ситуация в России
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Комментарии читателей
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06.07.2020, 15:25
Гость: ABCD

На "Ютубе" где то блуждает фильм про "святые 90-е", в котором дочка Ельцина Т.Дьяченко(и по совместительству глава его выборного штаба)которая сейчас живёт в Германии и владеет модельным агентством, не моргнув глазом рассказывала о том, как они подтасовывали выборы. "Коробки из под ксероксов" с пачками баксов в которые вляпалась тогда Сопчашка, они таскали из посольства США, по дип.почте из США привезли коло 1,5 миллиона баксов на "выборы" в РФ, их таскали в коробках в выборный штаб Ельцина и просто раздавали по 50..100,000$ всем, от кого зависел результат выборов, так как тогда ещё по техническим причинам нельзя было делать массовые вбросы и технологий с манипуляцией цифрами ещё не было. Ельцинский штаб покупал просто результаты выборов на деньги США! Это о том, кто на самом деле вмешивался в и в чьи выборы.
Я до сих пор помню слова дочки Ельцина -"время было сложное, мы не могли позволить случайности изменить ход истории в стране..." вот так всё просто. Это мы наивно думаем, что подтасовка выборов это нарушение конституции за которое должно последовать наказание, нарушение прав гражданина, преступление перед страной. А они думают иначе- они типа "спасают Россию" от альтернативной власти, путём подлога. Значит тут подвиг как, а не преступление!
06.07.2020, 15:16
Гость: ABCD

О какой бедности в РФ может идти речь? Если Великий Императорский Ноль на днях отчитался в ООН о том, что он победил бедность в РФ! Путём нехитрой манипуляции с МРОТ и жонглированием цифр статистики оказывается это ещё проще сделать, чем реально победить бедность!
Я вот одного не могу понять, если он сейчас 20 лет "борется с бедностью", то почему он 20 лет доводил страну до такого состояния? Может курс неправильный и всё неправильно они там делали? Кто ему мешал 20 лет назад сделать так, что бы не было этой самой бедности? У меня давно сакральная мысль о том, что на самом деле задача у них как раз в этом и была, что бы всю Россию которая не в списках "Форбс" сделать НИЩИМИ.
06.07.2020, 14:11
Гость: stalker

Лично я в результаты голосования давно не верю. Еще с 1998 года, когда Ельцин победил на выборах. Позже его начальник охраны Коржаков А. В. в интервью лично признал, что результаты выборов были подтасованы и на них победил руководитель партии коммунистов Зюганов. Возможность подтасовки состояла в том, что тогдашняя система ГАС "Выборы" находилась под контролем ФСБ. А последняя после всех чисток подчинялась президенту страны. Сомнения в результатах выборов были еще и в 2012 году, которые вылились в митинги на Болотной площади в Москве. И если раньше все это сошло с рук, то почему бы и сейчас истории не повториться ?
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