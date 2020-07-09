Путин поручил строить второй газопровод в Китай

21:29

Президент России Владимир Путин провел встречу с главой «Газпрома» Алексеем Миллером в Кремле, в ходе которой дал «зеленый свет» новому мегапроекту по поставкам газа в Китай.

Вслед за стоившей 9 млрд долларов «Силой Сибири», которая начнет качать газ 1 декабря, «Газпрому» следует проработать проект трубопровода, который соединит месторождения Иркутской области, Красноярского края и Ямала с китайским рынком, заявил Путин.

Эта тема, по словам президента, неоднократно обсуждалась и с главой «Газпрома», и с «китайскими партнерами».

Так называемый западный маршрут поставок, который был впервые предложен китайцам в 2006 году «Алтай», а в 2014-м был переименован в «Силу Сибири - 2», по словам Путина, следует проложить через Монголию.

«Там маршрут тоже непростой, но предварительное рассмотрение этого вопроса показало, что он вполне реалистичный, и китайские партнеры к этому тоже склоняются», - сказал президент.

Договоренности с Монголией уже достигнуты - о них в ходе Восточного экономического форума на прошлой неделе заявил президент страны Халтмаагийн Баттулга. По его словам, председатель КНР Си Цзиньпин «обещал изучить предложение о строительстве газопровода из России в Китай через территорию Монголии», пишет Finanz.ru.