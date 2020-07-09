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Путин поручил строить второй газопровод в Китай

21:29 9.07.2020
Фото с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин  провел встречу с главой «Газпрома» Алексеем Миллером в Кремле, в ходе которой дал «зеленый свет» новому мегапроекту по поставкам газа в Китай.

Вслед за стоившей 9 млрд долларов «Силой Сибири», которая начнет качать газ 1 декабря, «Газпрому» следует проработать проект трубопровода, который соединит месторождения Иркутской области, Красноярского края и Ямала с китайским рынком, заявил Путин.

Эта тема, по словам президента, неоднократно обсуждалась и с главой «Газпрома», и с «китайскими партнерами».

Так называемый западный маршрут поставок, который был впервые предложен китайцам в 2006 году «Алтай», а в 2014-м был переименован в «Силу Сибири - 2», по словам Путина, следует проложить через Монголию.

«Там маршрут тоже непростой, но предварительное рассмотрение этого вопроса показало, что он вполне реалистичный, и китайские партнеры к этому тоже склоняются», - сказал президент.

Договоренности с Монголией уже достигнуты - о них в ходе Восточного экономического форума на прошлой неделе заявил президент страны Халтмаагийн Баттулга. По его словам, председатель КНР Си Цзиньпин «обещал изучить предложение о строительстве газопровода из России в Китай через территорию Монголии», пишет Finanz.ru.

Темы: Строительство и эксплуатация газопроводов и нефтепроводов, Газпром, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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10.07.2020, 01:11
Гость: Ник

А к самим россиянам разве не надо трубы прокладывать? Или Россия на 100% по бумагам уже газифицирована и возникла необходимость подумать о китайцах?
10.07.2020, 00:58
Гость: Мдя-я-я...

В Европах Леше Миллеру Штаты устроили "козью морду", собираясь вводить пошлину на углеводороды, якобы вредящие окружающей среде.
Выхода нет, придется строить "трубочки" к председателю Си.
Иначе кирдык.
10.07.2020, 00:28
Гость: ABCD

Бог с вами, тут уже не двойничок а тройничок, если не пятерничок...
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