Кудрин рассказал об экономических последствиях роста госдолга США

17:52

Возрастание американского госдолга может обернуться риском для доллара и валют развивающихся рынков. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин во время выступления в Совете Федерации.

«Госдолг США только с начала года вырос со 108% до 123% ВВП. Для США это еще не является критическим, но если тенденция не будет существенно изменена, то это будет уже критическим и для доллара, и для мирового рынка», — сказал чиновник

По мнению Кудрина, Штаты смело пошли на эти долги при уровне гарантий и стабильности рынков развитых государств.

«Если эта тенденция, будет продолжаться, то это новые риски в мире и для развивающихся рынков, потому что мы очень связаны с ними», — пояснил Кудрин.

Глава Счетной палаты добавил, что на начало 2020 года совокупный мировой долг достиг 322% мирового ВВП и с 2008–2009 годов вырос на 40%.

Ранее Кудрин отмечал, что экономика России сейчас находится в состоянии застоя. Чиновник подчеркнул, что во время кризиса 2008–2009 годов правительство действовало быстрее и потому успешно с ним справилось.