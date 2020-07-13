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Кудрин рассказал об экономических последствиях роста госдолга США

17:52 13.07.2020
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org

Возрастание американского госдолга может обернуться риском для доллара и валют развивающихся рынков. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин во время выступления в Совете Федерации.

«Госдолг США только с начала года вырос со 108% до 123% ВВП. Для США это еще не является критическим, но если тенденция не будет существенно изменена, то это будет уже критическим и для доллара, и для мирового рынка», — сказал чиновник

По мнению Кудрина, Штаты смело пошли на эти долги при уровне гарантий и стабильности рынков развитых государств.

«Если эта тенденция, будет продолжаться, то это новые риски в мире и для развивающихся рынков, потому что мы очень связаны с ними», — пояснил Кудрин.

Глава Счетной палаты добавил, что на начало 2020 года совокупный мировой долг достиг 322% мирового ВВП и с 2008–2009 годов вырос на 40%.

Ранее Кудрин отмечал, что экономика России сейчас находится в состоянии застоя. Чиновник подчеркнул, что во время кризиса 2008–2009 годов правительство действовало быстрее и потому успешно с ним справилось.

Темы: США, Экономика и финансы, Экономическая ситуация в России
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Комментарии читателей
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13.07.2020, 22:34
Гость: Ни чего личного.

Какие такие экономисты? Это те которые уже 30 лет газом, нефтью и другими природными ресурсами РФ приторговывают? Эти чего хочешь расскажут, поддержат и обоснуют.
13.07.2020, 20:30
Гость: Купит новые машины для себя

за счёт тебя и меня, как он делает это всегда.
13.07.2020, 20:18
Гость: Ну, ты даёшь

Плюёшь на друга своего начальника? Смелый стал после того, как он тихо слинял от обвинения народом Хабаровска в посягательстве на святое в экономике, нарушив одну из христовых заповедей. Чуешь или уже знаешь про кирдык своего начальника?
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